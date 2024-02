Cổ Thiên Lạc: 'Tuyên Huyên là người nhà của tôi'

Tài tử Hong Kong Cổ Thiên Lạc nói anh và Tuyên Huyên như người thân, sau 30 năm gắn bó.

Theo On, hôm 20/2, diễn viên tổ chức tiệc mừng năm mới đồng thời kỷ niệm 30 năm vào làng giải trí. Anh mời các fan thân thiết và một số nghệ sĩ trong công ty của mình - One Cool Film Production - tham dự, trong đó có Tuyên Huyên. Thiên Lạc cho biết Tuyên Huyên gắn bó với anh trong công việc lẫn đời thường, cho dù không gia nhập One Cool Film Production, Tuyên Huyên vẫn là người nhà của anh.

Tuyên Huyên chúc mừng Cổ Thiên Lạc dịp 30 năm đóng phim (trái) và hai diễn viên khi mới vào làng giải trí. Ảnh: St Headline

Hai người quen nhau khi cùng chập chững vào showbiz, năm 1994. Phim đầu tiên họ đóng chung - Class of Distinction - cũng ghi hình năm này. Sau đó, cả hai hợp tác trong nhiều tác phẩm ăn khách của TVB như Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian. Năm 2019, họ tái hợp trong bản điện ảnh của Cỗ máy thời gian, Thiên Lạc còn làm nhà sản xuất, đoàn phim chưa công bố thời gian phim ra mắt.

Tuyên Huyên nói khi ở bên Cổ Thiên Lạc, cô thoải mái, suồng sã, chưa từng hỏi han Cổ Thiên Lạc một cách dịu dàng. Hai người coi nhau như anh em. Tuyên Huyên khâm phục đồng nghiệp ở sự nỗ lực trong công việc.

Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên trên tạp chí. Ảnh: Zip Magazine

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ Hong Kong đóng nhiều phim nhất thập niên qua, được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Công ty của anh đầu tư thực hiện nhiều dự án mỗi năm nhằm tạo công ăn việc làm cho nhân viên, trong bối cảnh không ít người phải bỏ nghề đi lái taxi, giao hàng. Tài tử từng nói trên On: "Tôi chỉ muốn làm gì đó cho phim Hong Kong".

Dung mạo Cổ Thiên Lạc qua thời gian Dung mạo Cổ Thiên Lạc qua thời gian. Video: Bilibili

Thiên Lạc và Tuyên Huyên đều độc thân ở tuổi 54. Thiên Lạc chỉ từng công khai hẹn hò diễn viên Hoàng Kỷ Doanh. Trong khi Tuyên Huyên trải qua nhiều cuộc tình. Cô từng yêu tài tử Trương Vệ Kiện, hứa hôn với hai người đàn ông làm ngoài ngành giải trí nhưng đều hủy hôn.

Như Anh (theo On)