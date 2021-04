Cổ Thiên Lạc cận 9 đi-ốp

Hong KongTài tử Cổ Thiên Lạc bị cận thị 9 đi-ốp, đeo kính áp tròng để thuận tiện đóng phim.

Tại buổi ra mắt phim Chân Tam Quốc vô song hôm 27/4, diễn viên 51 tuổi nói nhiều năm qua sống chung với tật cận thị, thường xuyên kiểm tra áp lực nội nhãn. Anh từng cân nhắc phẫu thuật nhưng bác sĩ tư vấn sau mổ mắt, anh không được đeo kính áp tròng trong vài tháng. Do bận công việc, Cổ Thiên Lạc chưa phẫu thuật.

Nam diễn viên từng rất lo lắng gặp di chứng vì bị binh khí đâm trúng nhãn cầu phải, khi quay phim đề tài Tam Quốc tại New Zealand năm 2018. May mắn ca phẫu thuật thuận lợi, không làm gián đoạn sự nghiệp của anh.

Cổ Thiên Lạc trong "Chân Tam Quốc vô song". Ảnh: HK01.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ chưa tiêm vaccine Covid-19 do dễ dị ứng da, thường bị phát ban. Anh dự định gặp bác sĩ nhờ tư vấn tình trạng của mình có thích hợp tiêm hay không.

Tài tử đang quảng bá Chân Tam Quốc vô song, dự kiến ra mắt ngày 29/4. Anh đóng Lã Bố, trải qua chuyện tình trắc trở với Điêu Thuyền (Cổ Lực Na Trát đóng). Phim chuyển thể từ game Dynasty Warriors của hãng Tecmo Koei (Nhật Bản), lấy bối cảnh, nhân vật thời Tam Quốc song có nhiều thay đổi lớn về nội dung, tính cách nhân vật cũng như các trận giao chiến. Phim được đầu tư 40 triệu USD, quy tụ Lưu Gia Linh, Hàn Canh, Lâm Tuyết, Lữ Lương Vỹ...

Phim Tam Quốc mới tung cảnh đánh trận Trailer phim "Chân Tam Quốc vô song". Video: HMV Digital.

Ngoài tác phẩm này, Cổ Thiên Lạc sắp ra mắt Once Upon a time in Hong Kong (Truy hổ cầm long, ra rạp ngày 1/5), G Storm, Minh nhật chiến ký. Theo Sina, anh là diễn viên Hong Kong có sản lượng phim điện ảnh nhiều nhất 5 năm qua.

Như Anh