Có thể tôi lầm tưởng được mẹ chồng quan tâm như con ruột

Tôi là tác giả bài viết "Tôi đã sai khi nghĩ bố mẹ chồng không khác bố mẹ mình", xin viết tiếp câu chuyện về mẹ chồng mình.

Có lẽ tôi chưa kể về những gì bản thân nghĩ và làm cho bố mẹ chồng nên một số người chưa hiểu và hơi nặng lời. Trong suốt ba năm làm dâu, tất nhiên vì hoàn cảnh đi làm xa quê, ông bà không thể không để chúng tôi sống riêng được. Vợ chồng tôi mua nhà, sinh con và chăm con không hề nhờ đến ông bà. Khi có dịp lễ Tết hay ngày đặc biệt như sinh nhật ông bà, 8/3, 20/10, chúng tôi đều cố gắng về, nếu không về được thì biếu quà, đặt bánh tặng. Khi về thăm nhà nội, khi nào tôi cũng chuẩn bị bánh kẹo, luôn là loại ngon và ông bà thích, sữa phù hợp với độ tuổi và bệnh lý của bà (bố chồng tôi chỉ thích ăn kẹo, không thích uống sữa). Trước khi về, tôi biếu tiền và gửi bà tiền mua cháo sữa cho các cụ (mẹ của bố chồng và bố của mẹ chồng vẫn còn).

Khi bà lên nhà tôi chữa bệnh, hai vợ chồng chăm sóc bà, chưa từng để bà phải cầm chổi quét nhà, nấu nướng một bữa, quần áo luôn thu và gấp sẵn, bông tắm bà không cần mang, đưa đón bà đến bệnh viện, bà cũng không phải trông cháu giây phút nào. Trước khi bà hỏi tôi về hai chiếc áo, tôi đã quên bẵng nó nên mẹ con vẫn vui vẻ chuyện trò bình thường dù câu chuyện thường là tôi khơi gợi trước. Bên cạnh đó áo tôi mặc cho con bú là loại thiết kế phần ngực có hai lớp nên dù không mặc áo ngực cũng không hề bị lộ (tôi còn lót thêm một lớp thấm sữa).

Mẹ chồng theo nhận xét của nhiều người, có cả chồng tôi là hiền và vụng. Trước khi chứng kiến, tôi nửa tin nửa ngờ khi nghe kể rằng ở nhà quần áo bà chẳng phải phơi, cơm nước không phải nấu, chó còn chẳng cho ăn. Đúng là vậy. Bố chồng tôi nấu nướng các bữa ăn, mẹ chồng đi chợ đến tầm 11 giờ thì gọi bố chồng ra đón về (nhà nội cách chợ khoảng 800 m). Ngoài việc rửa bát, khi về nhà chồng, ít khi tôi thấy bà phải động tay vào việc gì. Lúc đầu lạ nhưng nhiều lần cũng quen. Lạ vì từ nhỏ mẹ đẻ tôi là người làm hết những việc ấy, thậm chí cả đối nội đối ngoại. Bên nhà chồng lại khác, mọi việc dù nhỏ bố chồng cũng tham gia, như việc cưới xin của chúng tôi, một tay bố lo hết, còn mẹ chỉ việc xinh đẹp.

Ông bà chiều nhau, tôi thấy thì mừng chứ chưa khi nào có ý gì khác. Kể cả khi bà khỏi bệnh, ông vì không muốn bà về một mình nên lên tận nơi đón dù đi xe trăm cây số. Bà có nhiều quần áo đẹp, túi ví thấy không hợp hoặc không thích nữa thì cho tôi. Tôi vẫn luôn vui vẻ nhận vì đúng là những đồ bà cho tôi vẫn dùng tốt. Mọi lần bà đều cho tôi trực tiếp, hỏi có thích không. Tôi ướm thử luôn và nhận xét ngay lúc thử.

Bà cũng rất hay nhắn tin, gọi điện cho tôi, hay hỏi thăm cháu. Vậy nên thực sự, tôi vẫn luôn coi bà như mẹ ruột mình, từ suy nghĩ, cách nói chuyện hay hành động. Một số độc giả cho rằng tôi đòi hỏi quan tâm. Tôi không hề đòi hỏi mà đang được quan tâm như vậy, vì chuyện kia thôi mà thấy sự thay đổi, há chẳng phải buồn và giận? Hoặc có thể tôi lầm tưởng mình từng được quan tâm như con ruột nên khi mọi thứ diễn ra bình thường lại hụt hẫng.

Còn về phần mẹ chồng đối xử với bà trông con tôi. Sau khi bà về, tôi mới biết. Bà trông con tôi là do quen biết nên mới thuê được, bà có kinh nghiệm trông trẻ, là giáo viên mầm non nghỉ hưu nên mới chiều được thằng con khó tính của tôi. Tôi tin tưởng và không coi bà như giúp việc thông thường. Ai phải đổi người trông con xoành xoạch trong thời buổi trẻ con dễ bị hành xử không đúng mực sẽ có thể thông cảm. Với con tôi, chưa ai có thể trông nó tốt như bà ấy, kể cả bà nội. Bà nội không cho cháu ăn được, không dỗ được, không cho ngủ được, dù ở với cháu năm tuần. Tôi chỉ quan sát thấy mà không hề phán xét. Vậy nên với tôi, trong thời điểm này, việc ăn ngủ và sự an toàn, vui vẻ của con là ưu tiên hơn.

Vợ chồng tôi đôi khi còn phải dùng ngôn từ được gọi là nịnh nọt để bà trông không bỏ giữa chừng. Bà ấy thực sự quan trọng với con tôi nên với tôi cũng vậy, ngay lúc này. Giận thì giận, buồn thì buồn nhưng chắc chỉ chồng tôi nhận ra và gặng hỏi chứ tôi không định nói. Quà bánh, sữa, tôi vẫn hỏi bà hết chưa và gửi, chỉ là ít gọi điện, nhắn tin hơn trước. Đúng như một số độc giả khuyên, nghĩ nhẹ nhàng tự nhiên mọi thứ nhẹ nhàng. Có lẽ vì được hưởng một đoạn dài sự chăm sóc, quan tâm nên nốt đứt trên đoạn này khá lớn. Tôi sẽ nghĩ thoáng ra, dù vẫn coi bố mẹ chồng như vậy, nhưng gặp hoàn cảnh tương tự sẽ nói ra sớm, ít nhất với bạn đời để được sẻ chia sớm nhất. Cảm ơn mọi người.

