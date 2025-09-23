Có thể đồng hành cả những lúc khó khăn, đó thực sự là hạnh phúc

Anh muốn có một thay đổi lớn trong cuộc sống của anh, đó là gặp em.

Anh từng nghe, đời người đàn ông có ba việc lớn: sự nghiệp, lấy vợ và xây nhà. Em biết trong ba việc đó, việc gì quan trọng nhất không? Anh nghĩ là lấy vợ.

Một người vợ, người bạn đời phù hợp, hiểu nhau sẽ giúp công việc, sự nghiệp của người chồng phát triển. Và khi đó, kinh tế tốt sẽ có một ngôi nhà ấm áp. Thực sự, người bạn đời phù hợp rất quan trọng. Không cần xinh đẹp, xuất sắc, chỉ cần phù hợp như hai mảnh ghép vào nhau. Ở bên nhau có thể tin tưởng, chia sẻ và trò chuyện với nhau tất cả. Có thể đồng hành cùng nhau cả những lúc khó khăn. Đó thực sự là hạnh phúc.

Khích lệ tinh thần, nội lực, giúp nhau thay đổi tích cực, có thể là một kỳ tích trong tình yêu. Chỉ cần em tin anh nghiêm túc tìm em và em cũng nghiêm túc, chúng ta sẽ có thể đi hết con đường cùng nhau.

Anh sinh năm 1987, hiện ở Bình Dương, không hút thuốc, có nhậu xã giao, chung thủy, không tệ nạn. Mong em từ 30 đến 36 tuổi, tốt tính, có hiếu.

Cảm ơn em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ