Có thể chữa lành hôn nhân sau ngoại tình?

35% số cặp vợ chồng Mỹ từng gặp chuyện bạn đời không chung thủy và 52% cuộc hôn nhân có vấn đề ngoại tình đã kết thúc bằng ly hôn.

Theo nhà tâm lý học Nandita Rambhia (Mỹ), chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy con cái và quan hệ vợ chồng, một cuộc hôn nhân bị lung lay dữ dội nhất khi ngoại tình xảy ra, với vết nứt khó liền là sự đổ vỡ lòng tin.

Có một số lý do khiến một cuộc hôn nhân không bao giờ có thể trở lại như cũ, sau khi ngoại tình xảy ra.

Mất cảm giác an toàn

Khi lòng tin bị ảnh hưởng, nền tảng cốt lõi của mối quan hệ bị tổn thương trầm trọng. Điều này gây cảm giác mất an toàn. Nhà tâm lý Nandita cho biết cả vợ và chồng đều có thể cảm thấy mất an toàn trong tình huống này. Người bị phản bội sẽ cảm thấy bất an trong tương lai và luôn tự hỏi mối quan hệ sẽ đi về đâu, trong khi người không chung thủy có thể cảm thấy họ đã mất đi mối quan hệ lành mạnh và an toàn với bạn đời.

Chấn thương cảm xúc

Một lý do khiến hôn nhân không còn như cũ sau khi ngoại tình là chấn thương về mặt cảm xúc mà nó gây ra. Không chỉ người bị lừa dối mới cảm thấy đau khổ sau hành vi ngoại tình. Ngay cả người bạn đời đã lừa dối cũng có thể trải qua chấn thương về mặt cảm xúc trong trường hợp này, khi họ nhận ra lỗi lầm của mình.

Chấn thương cảm xúc có thể đem đến nhiều thái cực khác nhau, gồm oán giận, thiếu động lực, dễ cáu giận, căm ghét, buồn bã. Khi cả hai suy ngẫm về những gì đã xảy ra, một cảm giác buồn sâu sắc sẽ bao trùm khiến họ nghĩ về sự kết thúc của mối quan hệ, cảm giác mất mát và cảm giác toàn bộ quỹ đạo của hôn nhân đã thay đổi.

Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi động lực của mối quan hệ.

Thiếu giao tiếp

Điều tệ nhất của việc ngoại tình là hiện tượng "hết yêu". Hai phía không còn cảm xúc với nhau, không có nhu cầu quan hệ thể xác hay chia sẻ suy nghĩ.

Ngoại tình ảnh hưởng đến giao tiếp giữa vợ chồng, có thể gây ra những đợt im lặng kéo dài. Điều này làm hỏng mối quan hệ giữa hai người và nếu không được giải quyết, nó có thể báo hiệu sự kết thúc của hôn nhân.

Liệu hôn nhân có thể tồn tại khi bị lừa dối không?

Việc hôn nhân có thể tồn tại sau khi ngoại tình xảy ra hay không phần lớn phụ thuộc vào mức độ gắn kết giữa hai người trước khi ngoại tình xảy ra.

Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ ghi nhận 53% các cặp vợ chồng trải qua sự không chung thủy trong hôn nhân đã ly hôn trong vòng 5 năm sau khi mọi việc vỡ lở.

Tuy nhiên, một nghiên cứu trên các cặp vợ chồng chữa lành sau khi ngoại tình đã chứng minh, ngay cả những đối tượng đã trải qua ngoại tình về mặt tình dục cũng "chọn ở lại với nhau và tự nhận mình đã trải qua quá trình chữa lành có ý nghĩa".

Để đối phó với chấn thương do ngoại tình và nỗ lực khắc phục toàn bộ tình huống, chuyên gia khuyên bạn nên học cách chấp nhận rằng sự không chung thủy đã diễn ra, vượt qua sự tuyệt vọng của bản thân để cùng nhau đối mặt với nỗi đau lòng.

Khi cả hai có sự giao tiếp trung thực và cởi mở nhằm tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự không chung thủy, sự sẵn lòng của hai người trưởng thành có thể khiến cuộc hôn nhân thành công, mặc dù ở một chiều hướng khác.

Thùy Linh (Theo Bonobology)