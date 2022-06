Cơ thể biến dạng do u mỡ hiếm

Hà NộiNgười phụ nữ 45 tuổi, bị tăng cân không kiểm soát, vòng ngực, bụng, gáy to bất thường, được chẩn đoán mắc u mỡ hiếm, tỷ lệ 1/300.000 người.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bác sĩ chẩn đoán chị bị u mỡ không rõ nguyên nhân và chỉ định mổ bằng một đường rạch ngang chạy dài qua toàn bộ vùng cổ phía sau. Lo lắng vết mổ lớn, từ Bắc Ninh, chị đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám lại.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, ngày 28/6 cho biết bệnh nhân mắc đa u mỡ đối xứng hiếm gặp, lan tỏa nhiều vùng cơ thể bao gồm cả cổ gáy, ngực bụng, lưng. Các khối u lan tỏa dính với nhau tạo thành ba đến bốn vòng quanh cổ gáy, ngực bắp tay, bụng... Trong đó, khối u lớn nhất dài 20 cm nổi gồ sau gáy. Khối u mỡ cũng ảnh hưởng đến chức năng gan của người bệnh dẫn đến gan nhiễm mỡ, đường máu cao, huyết áp bất thường.

Để đảm bảo thẩm mỹ, bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu. "Thay vì phải rạch một đường dài 20 cm vùng cổ gáy, vết mổ thu gọn chỉ từ 3 đến 4 cm. Người bệnh được lấy bớt da thừa, căng lại da cổ cũng như cố định các đường nét, góc cổ hàm", bác sĩ nói.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi xâm lấn cắt khối u cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đa u mỡ đối xứng lan tỏa hay còn gọi là Madelung (bướu bò tót)... là bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh hiếm hơn nam, chỉ 1/300.000 người, song thường bị chẩn đoán muộn do chủ quan. Chỉ khi khối u quá to và bắt đầu xuất hiện các biến chứng chèn ép rõ ràng như tê bì hai tay, khó nằm ngửa, ngủ ngáy và nặng hơn là khó thở khi nằm, người bệnh mới đi khám. U vùng ngực to sẽ dẫn đến gù lưng thoái hóa cột sống. U mỡ tích tụ nhiều vùng bụng gây gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, đái tháo đường type hai, thoái hóa khớp gối ...

Bệnh thường gặp ở những người nghiện rượu nặng gây tổn thương cho gan, dẫn đến rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể. Bệnh biểu hiện ra ngoài bằng các khối u xếp thành vòng xung quanh người từ cổ gáy, vai thượng đòn, bắp tay, ngực bụng, lưng, bẹn, bìu... Y văn thế giới mới ghi nhận 400 đến 500 ca bệnh, chủ yếu ở người đàn ông da trắng và hiếm gặp ở châu Á.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể khỏi hoàn toàn mà không để lại di chứng gì nguy hiểm. Người bệnh có thể áp dụng chế độ ăn uống, giảm tiêu thụ cồn cùng với luyện tập phù hợp. Khi khối u mỡ đã hình thành rõ ràng, tùy theo vị trí, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật bằng các kỹ thuật đặc biệt.

Bác sĩ khuyến cáo, chị em không nên chủ quan với căn bệnh đa u mỡ đối xứng lan tỏa. Khi phát hiện khối u bất thường, dù ở bất kỳ vị trí nào cũng nên đi khám, hạn chế tình trạng biến chứng chèn ép thần kinh và ngăn ngừa các khối u ác tính.

Thùy An