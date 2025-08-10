Có thể bị phạt tù nếu chạy chậm trên cao tốc

MỹBang Louisiana áp dụng phạt tiền hoặc phạt tù 30 ngày với tài xế điều khiển xe chạy chậm hơn tốc độ giới hạn ở làn trái sát dải phân cách.

Luật mới vừa có hiệu lực ở Louisiana quy định người điều khiển ôtô dù chậm hơn 1 dặm/h (1,6 km/h) so với tốc độ giới hạn, cũng có thể phải đối mặt với án phạt tù.

Theo đó, từ ngày 1/8, Đạo luật 24 (SB 11) có hiệu lực tại Louisiana quy định các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với người điều khiển xe chiếm giữ làn đường trong cùng bên trái. Những người bị phát hiện lái xe dưới tốc độ tối thiểu cho phép sẽ bị phạt 150 USD cho lần đầu tiên. Vi phạm lần hai bị phạt 250 USD.

Biển chỉ dẫn làn trái chỉ dành cho xe vượt tại Mỹ. Ảnh: Carscoops

Những người bị bắt từ ba lần trở lên trong vòng 12 tháng sẽ phải đối mặt với mức phạt 350 USD hoặc án tù. Những người gây tắc nghẽn đường cao tốc có thể phải ngồi tù 30 ngày nếu bị bắt vì vi phạm quá nhiều.

Thượng nghị sĩ Jay Luneau từ đảng Dân chủ đã bảo trợ cho dự luật này và nói với các nhà lập pháp "tôi nghĩ đây là điều mà chúng ta đều gặp phải hàng tuần". Xe đi chậm có thể gây thêm các vần đề an toàn trên đường cao tốc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ hay đồng tình với luật mới này. "Tôi không nghĩ chúng ta cần thêm lý do để dừng xe và phạt họ", Dân biểu Mike Bayhem, Đảng Cộng hòa phát biểu.

Đây không phải là thay đổi duy nhất mà người điều khiển xe ở Louisiana cần lưu ý. Một luật riêng hiện nay đặt ra trách nhiệm tài chính đáng kể cho tài xế không có bảo hiểm, yêu cầu họ phải tụ chi trả chi phí thiệt hại lên đến 100.000 USD, ngay cả khi họ không phải là người gây tai nạn.

Mục đích là để ngăn cản người xe lái ra đường mà không có bảo hiểm, đồng thời bảo vệ người lái có bảo hiểm không phải trả hóa đơn sau khi xảy ra va chạm.

Những người bị kết tội bỏ trốn sau khi gây tai nạn giờ đây sẽ phải đối mặt với mức án tù tối thiểu hoặc bắt buộc. Theo tờ The Express, giới hạn hợp pháp cho việc dán phim cách nhiệt trên cửa sổ giảm từ 40% xuống còn 20%. Con số này tương đương với các tiểu bang lân cận, như Arkansas và Texas. Tiểu bang này cũng cấm sử dụng điện thoại trong khi lái xe nếu không ở chế độ rảnh tay.

Minh Vũ