Có tất cả nhưng thiếu anh

Em 35 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM (quận 2), quê Nghệ An, hiện là giám đốc pháp lý. Nhiều năm qua, em tập trung cho công việc và lựa chọn sống chậm nên chưa đặt nặng chuyện tình cảm. Khi mọi thứ đã ổn định, em mong gặp một người phù hợp để đồng hành lâu dài.

Ngoài công việc có phần nghiêm túc, ngoài đời em lại là người vui vẻ, yêu cuộc sống và tràn đầy năng lượng. Em theo đạo Phật, tin vào nhân duyên và nhân quả, chọn lối sống thiện lành. Dù độc lập và vững vàng, trong tình yêu em vẫn trân trọng sự quan tâm, tinh tế và sự chiều chuộng từ người đàn ông mình thương.

Em yêu thích du lịch, nấu ăn, chơi thể thao và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình những chuyến đi bằng mô tô để đổi gió và cân bằng cảm xúc.

Em mong được làm quen với anh từ 30-40 tuổi, sống tại TP HCM, độc thân, chưa có con riêng, công việc ổn định, sống tử tế và nghiêm túc, chân thành trong tình yêu. Nếu hữu duyên, em tin mọi điều còn lại sẽ đến một cách tự nhiên.

