Cơ sở thẩm mỹ 'biến mất' khi khách hàng sưng cứng mặt do tiêm filler

TP HCMSau khi tiêm filler làm đẹp giá 27 triệu đồng tại một cơ sở thẩm mỹ "chui", người phụ nữ bị sưng cứng mặt phải cầu cứu Sở Y tế.

Ngày 28/3, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết nhận được phản ánh của bệnh nhân qua đường dây nóng, thông báo không thể liên lạc với chủ cơ sở thẩm mỹ để xử trí biến chứng. Thanh tra Sở phối hợp công an và chính quyền địa phương kiểm tra cơ sở thẩm mỹ - căn nhà trong hẻm 138 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán. Đoàn phát hiện cơ sở này không có giấy phép khám chữa bệnh, người trực tiếp tiêm filler cũng không có chứng chỉ hành nghề và thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng cũng như từng thực hiện nhiều ca tương tự.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt cơ sở 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp. Cơ sở chỉ được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý. Chủ nhà phải cam kết không để tái diễn việc sử dụng nhà ở làm nơi khám chữa bệnh trái phép.

Đại diện Sở Y tế nhận định vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng "thẩm mỹ chui". Các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler nếu thực hiện bởi người không chuyên, trong điều kiện không đảm bảo vô trùng, có thể gây biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, tắc mạch, hoại tử, thậm chí mù lòa nếu không được xử trí kịp thời.

Nên làm đẹp tại các cơ sở y tế, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện. Không sử dụng dịch vụ tại các địa điểm không rõ ràng như nhà riêng, cơ sở "di động", không bảng hiệu. Tra cứu thông tin cơ sở và người hành nghề trên cổng thông tin của Sở, đồng thời phản ánh qua đường dây nóng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

