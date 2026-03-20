Cơ sở tắm hơi, massage khám chữa bệnh 'chui'

Đăk LăkCơ quan chức năng xã Tây Hòa phát hiện một hộ kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage nhưng khám chữa bệnh bằng phương pháp diện chẩn dù không được cấp phép.

Ngày 20/3, lãnh đạo UBND xã Tây Hòa cho biết vợ chủ cơ sở này, 43 tuổi, trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho người dân, trong khi chính bà thuộc diện quản lý, hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật thần kinh tâm thần mức độ nặng.

Bà này còn được một công ty chăm sóc da mặt, toàn thân tại TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo chuyên nghiệp kỹ thuật viên chăm sóc da mặt và toàn thân vào tháng 6/2024.

Trước đó, lãnh đạo xã Tây Hòa nhận được phản ánh hộ kinh doanh trên tổ chức khám chữa bệnh dù chỉ được cấp phép kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự. Cơ sở này còn quảng cáo trên mạng sai sự thật, tự nhận có thể chữa trị nhiều bệnh lý phức tạp.

Chữa bệnh trái phép tại hộ kinh doanh tắm hơi, massage ở xã Tây Hòa. Ảnh: Huỳnh Thủy

Theo Đảng ủy xã Tây Hòa, quá trình xác minh cho thấy cơ sở trên đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 13/10/2025. Chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản cam kết đình chỉ hoạt động vào ngày 10/3, song cơ sở này vẫn tiếp tục vi phạm.

Nhà chức trách cho rằng vụ việc "gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với tính mạng, sức khỏe của nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự". Đảng ủy xã Tây Hòa yêu cầu các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý đối với hộ kinh doanh trên.

Bùi Toàn