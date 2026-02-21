Cơ sở sản xuất nước cốt nhàu hiện đại bậc nhất miền Tây

Ông Chương trồng hàng chục nghìn cây nhàu trên bờ vuông tôm diện tích hơn 5 ha, ở ấp Công Nghiệp, xã Trần Văn Thời, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất. Năm 2018, ông quyết định bỏ công việc ở công ty viễn thông với mức lương ổn định để về quê nghiên cứu làm nước cốt nhàu.

Cơ sở sản xuất rộng hơn 600 m2 nằm cách nơi trồng nhàu không xa, với các khu rửa, ủ, phòng máy, đóng gói và các kho nguyên liệu, bao bì, thành phẩm. Xung quanh là khu vực nuôi tôm, cũng là vùng nguyên liệu phục vụ cho xưởng nước cốt nhàu hiện đại bậc nhất miền Tây.