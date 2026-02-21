Cơ sở sản xuất nước cốt nhàu hiện đại bậc nhất miền Tây

Ông Chương trồng hàng chục nghìn cây nhàu trên bờ vuông tôm diện tích hơn 5 ha, ở ấp Công Nghiệp, xã Trần Văn Thời, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất. Năm 2018, ông quyết định bỏ công việc ở công ty viễn thông với mức lương ổn định để về quê nghiên cứu làm nước cốt nhàu.
Cơ sở sản xuất rộng hơn 600 m2 nằm cách nơi trồng nhàu không xa, với các khu rửa, ủ, phòng máy, đóng gói và các kho nguyên liệu, bao bì, thành phẩm. Xung quanh là khu vực nuôi tôm, cũng là vùng nguyên liệu phục vụ cho xưởng nước cốt nhàu hiện đại bậc nhất miền Tây.
Nhàu sau sơ chế được để khô rồi cho vào hũ ủ trong 12 tháng.
Nguyên liệu được ủ trong thời gian dài sẽ trải qua quy trình lên men tự nhiên giúp kích hoạt toàn bộ hoạt chất để ra được thành phẩm nguyên chất 100%. Một lít nước cốt thành phẩm phải dùng 3-4 kg trái nhàu tươi.
Để phục vụ tốt nhất cho khách hàng, các sản phẩm được chăm chút kỹ lưỡng với nhãn mác rõ ràng, định lượng đa dạng, hợp vệ sinh.
Ngoài máy rửa nhàu, chủ cơ sở còn đầu tư máy thanh trùng, làm lạnh, chiết rót.
Sản phẩm dạng gói 30 ml để khách sử dụng cho một lần. Ngoài ra, cơ sở làm 3 định dạng đóng chai, giá dao động 155.000 - 380.000 đồng, tùy dung tích và dòng sản phẩm.
Hiện cơ sở sản xuất 2 loại nước cốt có đường và không đường, tiêu thụ thông qua 30 đại lý trên cả nước và các sàn thương mại điện tử.
Nhân công tất bật đóng gói nước cốt thành phẩm để kịp thời giao cho khách kịp biếu tặng dịp Tết.
Cơ sở của ông Chương đã đưa sản phẩm quảng bá tại các hội nghị xúc tiến thương mại, hội chợ, chương trình khởi nghiệp. Nước cốt nhàu SK NONI đăng ký bảo hộ thương hiệu; được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh.
Mỗi năm, cơ sở bán ra thị trường hơn 10.000 lít nước cốt, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng. Ngoài bán trong nước, nước cốt nhàu còn đang được tiêu thụ qua nước ngoài theo đường tiểu ngạch.
Chúc Ly