Cơ sở sản xuất lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Các cơ sở kinh doanh, nhà máy trên cả nước chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định mới nhằm hỗ trợ phản ứng nhanh khi có sự cố.

Theo quy định từ ngày 1/7/2025, các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và hoàn thành chậm nhất vào ngày 1/7/2027. Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện thay vì chờ sát thời hạn.

Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối trực tiếp với hệ thống báo cháy tại cơ sở. Ảnh: GTel

Tại khu công nghiệp Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh, trong khu xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, hệ thống báo cháy vừa được tích hợp thêm thiết bị truyền tin kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, đại diện một doanh nghiệp đang hoạt động tại đây, cho biết việc lắp đặt được thực hiện sau khi đơn vị khảo sát kỹ hiện trạng hệ thống. Sau thời gian vận hành thử, thiết bị hoạt động ổn định, tự động truyền tín hiệu khi cảm biến phát hiện dấu hiệu bất thường.

"Trước đây nếu có cảnh báo, chúng tôi xử lý nội bộ là chính. Nay hệ thống tự động truyền tín hiệu ra ngoài và gọi trực tiếp cho người phụ trách. Thời gian phản ứng được rút ngắn đáng kể", ông Tuấn nói.

Theo ông, triển khai sớm giúp doanh nghiệp có thời gian làm quen với quy trình mới, chủ động điều chỉnh phương án xử lý thay vì bị động khi quy định chính thức áp dụng.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Minh, chủ một cơ sở dịch vụ, lựa chọn phương án kết nối thiết bị truyền tin với nút bấm khẩn cấp do quy mô nhỏ và chưa có tủ báo cháy trung tâm.

"Khi phát hiện nguy cơ cháy, chỉ cần kích hoạt nút bấm là tín hiệu được truyền đi ngay. Giải pháp này vừa đáp ứng yêu cầu quy định, vừa phù hợp với khả năng đầu tư của cơ sở", ông Minh nói.

Đại diện cơ sở nói về việc triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: GTel

Ông Lê Văn Giang, đại diện một bưu điện tại Hà Nội cho biết việc lắp đặt thiết bị truyền tin giúp cơ sở nâng cao khả năng phản ứng ban đầu. Khi xảy ra sự cố, thông tin được chuyển đến lực lượng chức năng, rút ngắn thời gian tiếp cận. Theo ông Giang, quá trình triển khai cũng là dịp cơ sở rà soát lại phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận.

"Chúng tôi kiểm tra lại hệ thống, phân công cụ thể từng vị trí và tập huấn lại quy trình xử lý. Khi hệ thống vận hành ổn định, cán bộ nhân viên cũng yên tâm hơn", ông Giang cho biết.

Thiết bị truyền tin báo cháy được tích hợp vào hệ thống báo cháy tại cơ sở. Khi có tín hiệu bất thường từ cảm biến hoặc nút khẩn cấp, dữ liệu được truyền về trung tâm thông tin chỉ huy của lực lượng chức năng trong thời gian ngắn nhất.

Hệ thống truyền tin báo cháy tự động cảnh báo đến cơ sở qua cuộc gọi và ứng dụng Gsafepro. Ảnh: GTel

Theo ông Bùi Lê Khoa, đại diện GTel, đơn vị tham gia triển khai hệ thống trên phạm vi toàn quốc, đến nay đã có hơn 10.000 thiết bị được lắp đặt tại nhiều tỉnh, thành phố. Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng là những địa phương có tiến độ triển khai sớm.

Ông Khoa cho biết việc các cơ sở chủ động lắp đặt trước thời hạn giúp quá trình vận hành được kiểm thử kỹ lưỡng, hạn chế tình trạng triển khai dồn dập khi quy định có hiệu lực. Song song với đó, 37 trung tâm thông tin chỉ huy tại 34 tỉnh, thành phố đã đi vào hoạt động, tạo nền tảng tiếp nhận và xử lý tín hiệu đồng bộ.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, khoảng 70% số cơ sở thuộc diện bắt buộc sẽ hoàn thành lắp đặt.

Hoài Phương