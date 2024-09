Cơ sở nào để VFF phạt U11 SLNA gian lận tuổi?

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định có đủ cơ sở để phạt U11 SLNA vì đăng ký cầu thủ không đúng tuổi.

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc 2024 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức (gọi tắt là BTC). Trước vòng loại và vòng chung kết, BTC có tiểu ban kiểm tra tư cách cầu thủ dựa trên giấy tờ đội bóng cung cấp. Với trường hợp SLNA, BTC cũng dựa thêm vào các chi tiết báo chí phản ánh, do những ngờ vực xuất hiện từ vòng loại diễn ra ở Thanh Hoá.

Nguyên tắc là BTC không thông báo cho CLB khi kiểm tra. Khoản 4, Điều 6 về đăng ký tham dự trong Điều lệ giải U11 toàn quốc quy định BTC sẽ áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ (điều tra, xác minh, phỏng vấn...) để phát hiện những vi phạm đăng ký trong trường hợp cần thiết, suốt thời gian trước và trong khi giải tiến hành.

SLNA (áo vàng) thắng Bắc Ninh 1-0 ở chung kết U11 toàn Quốc 2024. Ảnh: SLNA

Danh sách đăng ký thi đấu của U11 SLNA có cầu thủ B.V.B sinh ngày 8/2/2013, ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, BTC về địa phương cùng công an kiểm tra thì cầu thủ này còn ngày sinh khác là 8/2/2010, dựa vào sổ đăng bộ - loại sổ có giá trị pháp lý, để ghi danh sách học sinh nhập học theo khoá học do Hiệu trưởng lưu trữ không thời hạn, tại trường Tiểu học Đậu Liêu, niên khoá 2016-2021.

B học lớp một năm 2016 và lớp bốn năm 2019. Đến tháng 12/2019, B học hết học kỳ I thì chuyển trường đến Tiểu học Kỳ Sơn ở Nghệ An.

BTC nhận thấy điểm bất thường là một học sinh đang học lớp bốn ở trường Đậu Liêu, khi sang trường Kỳ Sơn lại học lớp một năm 2019. Tháng 9/2022, Hiệu trưởng Tiểu học Kỳ Sơn ký giấy giới thiệu B sang Tiểu học Cửa Nam 1, với thông tin đã học hết lớp ba và bắt đầu sang lớp bốn. B học xong Tiểu học vào tháng 5/2024.

Trao đổi với VnExpress, một thành viên Ban kỷ luật VFF cho biết, thông tin sổ đăng bạ chỉ là một trong nhiều giấy tờ cho thấy B.V.B không đúng tuổi, khi dự giải U11 toàn quốc 2024. "Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan kỹ trước khi ra án phạt", vị này cho biết.

Án phạt được đưa ra dựa vào Khoản 2 và 3, Điều 50 trong Quy định về kỷ luật VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Theo đó, các đội bóng trẻ của đội bóng vi phạm về gian lận tuổi hoặc đối tượng tham gia thi đấu trong các giải trẻ do VFF tổ chức sẽ bị xử lý, gồm phạt tiền, thu hồi mọi giải thưởng, đội bóng của lứa tuổi đó bị loại khỏi giải và không được thi đấu trong các giải do VFF tổ chức từ một đến hai năm, Trưởng đoàn, HLV và đối tượng gian lận không được tham dự các giải do VFF tổ chức từ một đến năm năm.

Vì vậy, ngày 9/9, Ban kỷ luật VFF phạt U11 SLNA 10 triệu đồng, bị thu hồi toàn bộ danh hiệu, gồm Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024, hồi tháng 8. Đội U11, Trưởng đoàn Trần Quang Dũng và HLV Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức trong hai năm.

Khi được hỏi vì sao U11 SLNA vô địch rồi mới phạt, Ban kỷ luật cho biết BTC tiến hành xác minh tư cách cầu thủ trong thời điểm giải đang diễn ra. Khoản 4, Điều 6 của Điều lệ giải và Khoản 2 Điều 50 Quy định về kỷ luật VFF, quy định trong thời gian cơ quan thẩm quyền đang xem xét sự việc, đội bóng vẫn được tiếp tục thi đấu cho đến khi có thông báo xử lý.

Đến ngày 13/9, SLNA gửi đơn khiếu nại đến Ban giải quyết khiếu nại VFF, kèm hồ sơ pháp lý cầu thủ theo Điều lệ giải. Các giấy tờ gồm, Bản photo giấy khai sinh từ bản chính có công chứng, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cầu thủ, đóng dấu và xác nhận của địa phương, Số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Giấy xác nhận học sinh của xác nhận của Ban giám hiệu trường cầu thủ theo học, Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện.

Tuy nhiên, BTC đã nhờ công an xác minh thì năm sinh của B là 2010. Ban kỷ luật VFF lý giải giấy khai sinh của B ghi năm sinh 2013 dùng trong giao dịch dân sự thì hợp pháp. Nhưng trong bóng đá thì quy định phải đúng tuổi thật, đặc biệt ở các giải U thi đấu theo lứa tuổi.

Về chuyện này, SLNA giải thích rằng, đội không có quyền can thiệp, không có chức năng, nghiệp vụ xác minh về giấy tờ pháp lý và đời tư cầu thủ. VFF cũng không có quy định bắt buộc các đội phải điều tra hồ sơ, nhân thân cầu thủ thông qua các biện pháp nghiệp vụ, như giám định y tế để xác định độ tuổi cầu thủ, trong khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Tuy nhiên, Điều lệ giải và Quy định kỷ luật VFF đều được gửi đến các đội trước giải và không đội nào có ý kiến. Các đội được phổ biến khi bị phát hiện sử dụng cầu thủ "không đúng tuổi quy định" thì trách nhiệm vẫn thuộc về đội bóng, bất kể lý do khách quan hay chủ quan. Theo đó, các đội khi tuyển quân đều phải tự kiểm tra chính xác năm sinh để đảm bảo quyền lợi, tránh dẫn đến án phạt không mong muốn.

Ban kỷ luật VFF dựa vào mục một và bảy, Khoản 1, Điều 5 trong Điều lệ giải U11 toàn quốc 2024. Mục một quy định về tuổi từ 10 đến 11 tuổi, tức sinh từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2014. Mục bảy quy định trong quá trình tham dự giải, đội có cầu thủ bị phát hiện không đúng tuổi trên sẽ bị loại khỏi giải. Kết quả các đội đã thi đấu với đội bóng này bị huỷ bỏ. Đội bóng, lãnh đạo đội, HLV sẽ phải nhận hình thức kỷ luật của VFF.

Hiện, SLNA phải chờ Ban giải quyết khiếu nại VFF xử lý các hồ sơ, trước khi có quyết định cuối cùng. Ngoài ra, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An sẽ lập đoàn kiểm tra các hoạt động đào tạo trẻ tại CLB từ năm 2022 đến nay.

Hiếu Lương