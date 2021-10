Cơ sở để bất động sản Đà Nẵng - Hội An sôi động trở lại

Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển ở Hội An hưởng lợi nhiều từ du lịch, đặc biệt là lượng du khách quốc tế đến từ Châu Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Hội An luôn được du khách quốc tế đánh giá là một trong những thành phố đẹp nhất Việt Nam. Ngoài nét cổ kính đặc trưng, nơi đây còn có dòng sông Hoài hiền hoà, và bãi biển An Bàng một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Kênh truyền hình CNN - Mỹ từng đăng một bài phóng sự liệt kê 7 lý do du khách nên đến tham quan Hội An ít nhất một lần trong đời.

Vào năm 1999, thời điểm Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới mới chỉ có 100.000 lượt khách ghé thăm, nhưng sau 20 năm, con số này đã tăng lên gần 5 triệu lượt khách, trong đó có 4 triệu lượt khách quốc tế. Đà Nẵng cũng không kém cạnh khi đón 3,52 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan trong cùng năm. Theo Tổng cục Du lịch, năm 2019, cả nước đón 18 triệu lượt khách quốc tế, riêng Đà Nẵng – Hội An đón 7,52 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2021, Hội An giữ vị trí 13 trong danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á do chuyên trang du lịch Travel + Leisure (Mỹ) tổ chức bình chọn.

Về hạ tầng giao thông, Đà Nẵng- Hội An không chỉ thuận tiện về đường hàng không mà còn có cảng nước sâu đủ cho các tàu lớn cập bến. Trong tương lai, người dân còn có thể di chuyển dễ dàng đến đây bằng đường cao tốc Bắc -Nam.

Phối cảnh tiện ích của dự án Malibu Hội An. Ảnh: ERA Vietnam

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lối sống của nhiều người, trong đó phải kể đến hình thức làm việc chuyển từ offline tại các văn phòng sang làm việc online tại nhà. Nếu trước đây, nghỉ dưỡng là tách khỏi công việc, thì nay đi du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp với làm việc từ xa có xu hướng tăng lên.

Theo ông Huỳnh Thanh Hải, Phó tổng giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Vietnam, trong bối cảnh dịch bệnh, nếu nói đến bất động sản nghỉ dưỡng, người ta sẽ nghĩ đến tình trạng vắng khách, trì trệ, dừng hoạt động..., nhưng chỉ cần chuyển sang cụm từ hợp thời là "bất động sản trốn dịch" thì trong hình dung của nhiều người đó lại là một phân khúc tiềm năng.

Do vậy, thời gian qua nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng sát biển vẫn mở bán như: Malibu Hội An, La Queenara, Shantira... Điểm chung của những dự án này đều là có các căn biệt thự mặt hướng biển, có tính sở hữu lâu dài. Đây được xem là địa điểm lý tưởng để có thể thoải mái vừa nghỉ dưỡng vừa "trốn dịch".

"Thời điểm sắp tới, khi Việt Nam mở cửa với trạng thái bình thường mới, sẽ đón nhận một làn sóng du lịch quay trở lại. Lúc đó, Đà Nẵng - Hội An rất có thể là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn đầu tiên. Vì thế, lúc này thích hợp nhất để các nhà đầu tư nắm bắt thời cơ", ông Huỳnh Thanh Hải, Phó tổng giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Vietnam nói.

