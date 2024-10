Cơ sở cắt tóc 'biến mất' sau nâng mũi cho khách gây tai biến

TP HCMLực lượng chức năng phát hiện cơ sở cắt tóc gội đầu Min Beauty Academy đóng cửa, tháo biển hiệu sau khi nâng mũi trái phép cho khách gây tai biến.

Người khách này được cơ sở cắt tóc chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu do có biểu hiện khó thở sau khi tiêm thuốc tê chuẩn bị nâng mũi, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức điều trị. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị phản vệ sau tiêm thuốc tê. Bệnh nhân cho biết đến cơ sở Min Beauty Academy trên đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, để phẫu thuật nâng mũi. Ca mổ do một người phụ nữ thực hiện, song vừa gây tê thì khó thở.

Ngày 25/10, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết Thanh tra Sở phối hợp kiểm tra cơ sở Min sau khi nhận thông tin trên. Thời điểm kiểm tra, cơ sở không còn treo biển hiệu, đóng cửa không có người bên trong, bên trong lớp cửa khóa có biển "Min Beauty". Trên ứng dụng Tra cứu thông tin hành nghề y, dược TP HCM, cơ sở tại địa chỉ này chưa được Sở Y tế cấp phép hoạt động khám chữa bệnh, trong khi bệnh nhân trên được phẫu thuật nâng mũi tại đây - là loại hình khám chữa bệnh, tức cơ sở hoạt động "chui".

Tại địa chỉ này, hiện có giấy chứng nhận hộ kinh doanh do Phòng Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư UBND Thành phố Thủ Đức cấp với ngành nghề "cắt tóc, làm đầu, gội đầu, dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao...)".

Thanh tra Sở Y tế xác định "người phụ nữ thực hiện nâng mũi" - như phản ánh của bệnh nhân trên - là chủ hộ kinh doanh, mời làm việc song người này không đến.

Cơ sở đóng cửa, tháo biển hiệu sau nâng mũi tai biến cho khách. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Sở Y tế sẽ chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP HCM để điều tra và xử lý, theo ông Thượng. Thời gian qua, Sở liên tiếp phát hiện các cơ sở khám chữa bệnh, mổ thẩm mỹ không phép. Do đó ông Thượng khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin quảng cáo dịch vụ y tế không đáng tin cậy. Người có ý định nâng mũi nên tìm hiểu kỹ quy trình kỹ thuật, thực hiện ở những cơ sở y tế uy tín và do bác sĩ có tay nghề chuyên môn kèm chứng chỉ hành nghề., kiểm tra thông tin để biết về người đang điều trị cho mình, có được cấp phép hay chưa.

Người dân có thể tra cứu thông tin cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề tại trang https://thongtin.medinet.org.vn, kiểm tra thông tin trên ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hành nghề của Sở Y tế theo đường dẫn https://tracuu.khambenh.gov.vn. Khi phát hiện nghi ngờ, gọi cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý.

Hồi tháng 6, người phụ nữ 33 tuổi đến nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ tại quận 1, sau khi được tiêm một ống thuốc tê ở vành tai thì lơ mơ, hôn mê, được cấp cứu nhưng tử vong.

Lê Phương