Cô ruột kiện anh em tôi để chiếm căn nhà bố để lại

Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày.

Sau thời gian sống chung, mẹ tôi là trụ cột kinh tế thường xuyên bị đánh đập nên quyết định ly hôn. Ba mẹ tôi ly hôn, mẹ có sáu công đất ruộng trước hôn nhân do ông bà ngoại cho, nhưng ly hôn ba đòi ba công và một căn nhà là tài sản chung mới chịu ký đơn. Mẹ chấp nhận chia tài sản vốn dĩ của mình để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo lực. Sau thời gian, ba nghiện ngập nên bán hết số đất đó, chỉ còn lại căn nhà đang ở (nhà vẫn là mẹ đứng tên pháp lý nhưng chưa có sổ, nhà do nhà nước cấp do là gia đình khó khăn).

Sau ly hôn, ba bị tâm thần có chứng nhận của địa phương vào năm 2009 và được nhà nước cấp mỗi tháng 300 nghìn đồng. Năm 2019, ba bệnh và mất nên tôi và anh trai thừa kế căn nhà đó. Bốn năm sau, đang định trả tiền đo đạc cho nhà nước để ra sổ thì bị cô ruột tranh chấp. Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày. Tôi không được biết và cũng không thấy tiền đâu, không có cơ quan nhà nước làm chứng, chỉ có mấy người cô khác làm chứng. Tuy nhiên trước khi mất, ba dặn dò tôi cố giữ gìn đất để cho con cháu sau này có nơi ở, rồi đưa giấy tờ tạm cấp cho tôi. Tôi không biết nên tin ai.

Giờ anh em tôi bị kiện đòi đưa lại căn nhà đó cho cô. Bên kia nói giấy tờ tay vẫn có giá trị, ba tôi bệnh tâm thần thì đi tìm bệnh án của bác sĩ đi. Tôi đã đến nơi cấp phát tiền tâm thần cho ba để xin bệnh án nhưng được trả lời lâu quá rồi nên không còn lưu, chỉ cần có xác nhận là tâm thần, nhận trợ cấp là được. Cô nói rằng sau khi ba mẹ ly hôn, tôi không có quyền thừa kế vì ở với mẹ. Tôi không hiểu luật nên rất sợ vì bên kia cứ nói rằng tôi thua kiện là cái chắc vì tâm thần có nhiều dạng, mất ngủ cũng là tâm thần. Khi nào anh em tôi tìm được tờ giấy ba mất hành vi dân sự thì mới được.

Minh họa: AI

Mỗi lần cô thư ký tòa nói tôi không tìm được đầy đủ giấy tờ ba bệnh, anh em tôi sẽ thua kiện, tôi vừa buồn vừa tức, vì tình cảm gia đình sẽ đặt dấu chấm hết. Tôi không còn muốn qua lại với nhà nội nữa. Cô tôi là người có quyền lực, có tiền nên tôi rất sợ. Cô nói gia đình tôi tham lam, muốn giành của cô. Tôi lo sợ sẽ bị lấy mất nhà, người trong nhà lôi ra kiện cáo thực sự rất đau lòng. Mẹ tôi buồn lòng và lo lắng nhiều.

Hoàng Linh

