Cơ quan điều tra Hàn Quốc cam kết sẽ bắt Tổng thống Yoon

Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol trước hạn chót ngày 6/1.

Giám đốc Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) Oh Dong-woon hôm nay cho biết lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ được thực hiện "trong thời hạn", tức là trước hạn chót ngày 6/1.

"Chúng tôi mong quá trình thực thi diễn ra suôn sẻ, không có xáo trộn lớn nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang phối hợp để huy động cảnh sát nhằm chuẩn bị sẵn sàng", ông Oh nói.

Giám đốc CIO cảnh báo sẽ truy tố những người cố ngăn cản nỗ lực bắt ông Yoon. "Chúng tôi coi những hành động như dựng rào chắn, khóa cổng sắt là lạm dụng quyền lực và cản trở thực thi công vụ", ông nói thêm.

Tổng thống Yoon Suk-yeol tại Seoul ngày 14/12. Ảnh: AFP

Tòa án quận Tây Seoul ngày 31/12/2024 phát lệnh bắt Tổng thống Yoon với các cáo buộc liên quan quyết định ban thiết quân luật cách đây một tháng. Lệnh bắt được ban hành theo đề nghị của nhóm điều tra liên ngành gồm CIO, cơ quan điều tra đặc biệt của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc bị phát lệnh bắt, khiến các công tố viên và cảnh sát gặp nhiều lúng túng trong quá trình thực thi.

Về lý thuyết, CIO được quyền tạm giữ Tổng thống Yoon để thẩm vấn trong vòng 48 giờ. Sau thời hạn này, CIO phải ra quyết định xin gia hạn giữ người hoặc trả tự do cho ông Yoon. Nếu muốn tạm giam ông Yoon với thời hạn lâu hơn, họ phải xin lệnh tòa án.

Cơ quan An ninh Tổng thống hoàn toàn có thể ngăn các công tố viên tiến vào khám xét khu phức hợp Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và dinh thự của ông Yoon với lý do lo ngại về an ninh quân sự.

Nhóm pháp lý của Tổng thống Yoon gọi lệnh bắt là "bất hợp pháp và không hợp lệ", đồng thời đã nộp đơn xin vô hiệu hóa lệnh bắt. Người ủng hộ ông Yoon cũng tổ chức biểu tình để phản đối lệnh bắt.

Ngọc Ánh (Theo AFP)