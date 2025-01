Cơ quan công tố Hàn Quốc đình chỉ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon

Văn phòng Công tố Hàn Quốc thông báo đình chỉ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol sau nhiều giờ đối đầu tại dinh thự của ông.

Khoảng 30 nhà điều tra của Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) cùng 120 cảnh sát sáng sớm nay tập trung trước dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhằm thực hiện lệnh bắt ông do Tòa án Quận Seoul đưa ra hồi đầu tuần.

Biện pháp được tiến hành sau khi ông Yoon phớt lờ cả 3 lệnh triệu tập thẩm vấn do CIO đưa ra. Lần cuối cùng ông Yoon rời dinh thự dường như là ngày 12/12/2024, khi ông tới Văn phòng Tổng thống gần đó và tuyên bố "sẽ chiến đấu đến cùng" trước nỗ lực luận tội ông.

Lực lượng điều tra thực thi lệnh bắt ông Yoon Các nhà điều tra của CIO tiến vào dinh thự Tổng thống Yoon ở Seoul sáng 3/1. Video: SBS

Ban đầu, khoảng 20 cận vệ tổng thống chặn đường lực lượng điều tra ở cổng dinh thự. 70 nhà điều tra và cảnh sát được tiến vào dinh thự sau gần một giờ chờ đợi. Vài phút sau, CIO thông báo với truyền thông rằng họ đang "bắt đầu thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol".

Tuy nhiên, đội thực thi lệnh bắt đã vấp hàng rào an ninh thứ hai bên trong dinh thự là "các binh sĩ thuộc lực lượng của Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô". Sau gần hai tiếng đối đầu, nhóm điều tra thông báo đã vượt qua được rào cản của đơn vị quân đội và đang chạm mặt lực lượng cận vệ của ông Yoon.

Họ trình lệnh bắt và khám xét cho Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc Park Jong-joon và đề nghị ông hợp tác. Tuy nhiên, ông Park kiên quyết không cho tiến hành khám xét, viện dẫn Đạo luật Cơ quan An ninh Tổng thống và mô tả dinh thự là khu vực an ninh.

Các nhà điều tra tiến vào dinh thự Tổng thống Yoon Suk-yeol sáng nay. Ảnh: Yonhap

Nhóm luật sư của ông Yoon nhanh chóng lên tiếng chỉ trích và đệ đơn phản đối lệnh bắt. Họ nói các điều tra viên CIO không được thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon tại dinh thự của ông, viện dẫn quy định cấm khám xét các địa điểm có khả năng liên quan tới bí mật quân sự nếu không được người phụ trách đồng ý.

Các luật sư lập luận rằng CIO không có thẩm quyền điều tra cáo buộc nổi loạn và cảnh sát cũng không có quyền hỗ trợ bắt ông Yoon.

Cuộc đối đầu giữa hai bên bị bế tắc suốt nhiều giờ, khiến đảng Dân chủ (DP) đối lập kêu gọi quyền Tổng thống Choi Sang-mok ra lệnh cho giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống từ chức.

Kwon Seong-dong, lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, kêu gọi CIO "kiềm chế thực hiện những nỗ lực vô lý nhằm bắt Tổng thống đương nhiệm".

Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát đã tập trung bên ngoài dinh thự từ sáng 3/1, tạo thành vành đai bao quanh đám đông người ủng hộ Tổng thống Yoon. Những người biểu tình kêu gọi bắt lãnh đạo phe đối lập và tuyên bố "ủng hộ Tổng thống vượt qua lệnh bắt".

Sau gần 6 tiếng, Văn phòng Công tố Hàn Quốc thông báo đình chỉ thực thi lệnh bắt ông Yoon, cho rằng nỗ lực này "bất khả thi do bế tắc kéo dài và lo ngại về an toàn của những người có mặt ở hiện trường".

Các nhà điều tra rời dinh thự sau khi có quyết định đình chỉ thực thi lệnh bắt ông Yoon ngày 3/1. Ảnh: Yonhap

Cơ quan điều tra Hàn Quốc cũng tuyên bố "cảm thấy hối tiếc về thái độ không tuân thủ các thủ tục pháp lý của những bên liên quan", cho biết sẽ thảo luận các hành động tiếp theo, nhưng không nói rõ có thực thi tiếp lệnh bắt ông Yoon trước hạn chót ngày 6/1 hay không.

Nếu lệnh được thực thi, ông Yoon sẽ trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt.

Quốc hội Hàn Quốc hôm 14/12/2024 thông qua quyết định luận tội Tổng thống Yoon, khiến ông bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn. Dù vậy, ông vẫn được giữ chức danh Tổng thống trong thời gian chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định. Tòa có 180 ngày để định đoạt sẽ phế truất hay phục chức cho ông.