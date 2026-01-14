Cơ quan chức năng xem xét vụ phát ngôn của Lệ Quyên

Sở Văn hóa, Thể Thao TP HCM cho biết tiếp nhận thông tin, sẽ tìm hiểu và xử lý vụ ca sĩ Lệ Quyên "phát ngôn thiếu chuẩn mực".

Chiều 14/1, Sở phối hợp các phòng ban để xem xét việc ca sĩ Lệ Quyên "văng tục, mắng khán giả" trên mạng xã hội Threads. "Phòng chuyên trách nghệ thuật sẽ tham mưu cho Sở ở góc độ văn hóa ứng xử của nghệ sĩ", đại diện đơn vị này cho biết.

Hôm 10/1, ca sĩ Lệ Quyên đăng video trong chuyến du lịch. Dưới bài đăng, một tài khoản bình luận: "Her flop era lowkey serving" (Không ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn khá cuốn hút). Ca sĩ phản hồi bình luận này bằng những câu từ gay gắt. Nhiều người cho rằng phản ứng của Lệ Quyên là "thái quá", dùng ngôn từ thiếu kiềm chế. Các phần đối đáp giữa Lệ Quyên và tài khoản này bị đăng lại trên mạng xã hội, thổi bùng tranh luận về cách ứng xử của nghệ sĩ trước công chúng.

Tối 11/1, ca sĩ Lệ Quyên cho biết cô phản ứng gay gắt bởi thời gian qua thường xuyên bị nhiều tài khoản ẩn danh bịa đặt thông tin, gây ảnh hưởng đến công việc, đời sống cá nhân. Theo ca sĩ, việc liên tục đối diện bình luận tiêu cực khiến cô thấy cần phải tự vệ.

Ca sĩ mong sẽ có chế tài hoặc luật cụ thể để xử lý các hành vi công kích, quấy phá người khác bằng ngôn từ trên không gian mạng. "Tôi gửi lời xin lỗi đến fan vì sự việc liên quan đến mình phần nào gây ảnh hưởng, khiến họ phải bận tâm", cô cho biết.

Tháng 12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Trong đó, cơ quan quản lý yêu cầu nghệ sĩ khi tham gia môi trường báo chí, truyền thông và không gian mạng phải cung cấp thông tin chính xác, có kiểm chứng, bình luận đúng mực, có văn hóa, không gây mâu thuẫn, chia rẽ, phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc sử dụng hình ảnh phản cảm.

Trước đó, nhiều người nổi tiếng từng bị phạt hành chính vì phát ngôn, hành xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Năm 2020, ca sĩ Duy Mạnh bị cơ quan chức năng tại TP HCM xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục trên Facebook. Năm 2024, người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì livestream ồn ào mạng xã hội. Sau đó, Nam Em bị phạt thêm 10 triệu đồng vì tiếp tục livestream, cơ quan chức năng kiến nghị chặn tài khoản Facebook và TikTok của cô.

Lệ Quyên trong bộ ảnh thời trang thực hiện vào năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ Lệ Quyên, 45 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa), Thôi đừng chiêm bao (Tường Văn). Năm 2009, ca sĩ vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, Lệ Quyên phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, cô tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Năm 2021, Lệ Quyên thực hiện liveshow Lệ Quyên ft Người tình.

Sau ly hôn, Lệ Quyên hẹn hò diễn viên Lâm Bảo Châu, kém cô 12 tuổi. Cả hai thoải mái đăng ảnh chung trên trang cá nhân, thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện.

Lệ Quyên hát "Thương hoài ngàn năm" Lệ Quyên hát "Thương hoài ngàn năm" (Phạm Mạnh Cương) - ca khúc nằm trong CD phát hành 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Mai Nhật