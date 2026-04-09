Cơ quan chức năng xem xét MV 'ẩn ý tình dục' của Jun Phạm

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM xem xét, thẩm định MV "Truth or Dare" của Jun Phạm, trước phản ánh sản phẩm "gợi ẩn ý tình dục".

Hôm 9/4, cơ quan quản lý nói thời gian qua, Sở tiếp nhận các ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV Truth or Dare. "Sở đang thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của hội đồng nghệ thuật, cơ quan chức năng và các chuyên gia, sau đó sớm có kết luận chính thức", đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết.

Sở cho biết thêm hiện chưa có quy định dán nhãn phân loại độ tuổi cho sản phẩm âm nhạc phát hành trên các nền tảng số. Tại Việt Nam, các video ca nhạc phát hành trên không gian mạng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật, từ quy định về nghệ thuật biểu diễn đến an ninh mạng và sở hữu trí tuệ.

MV "Truth or Dare" - Jun Phạm Trích MV "Truth or Dare". Video: Nhân vật cung cấp

21h cùng ngày, đại diện công ty quản lý Jun Phạm gỡ MV trên nền tảng trực tuyến. Êkíp nói việc ngừng phát hành sản phẩm xuất phát từ "tinh thần cầu thị, tôn trọng dành cho khán giả". Phía ca sĩ cho biết những ngày tới, họ sẽ phối hợp cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan để làm việc, đồng thời "tập trung tạo những giá trị mới, phù hợp định hướng phát triển dài hạn".



MV phát hành tối 28/3, ca khúc do Jun Phạm sáng tác cùng APJ, phần sản xuất do APJ và MONOTAPE (SpaceSpeakers Label) đảm nhận. Video có cảnh Jun Phạm thể hiện những động tác gợi cảm cùng một cô gái. Sản phẩm còn có những màn ca sĩ làm động tác vào bếp nhào, cán bột, tẩm ướp nguyên liệu với khung hình cận.

Một bộ phận khán giả cho rằng những phân đoạn trên "ám chỉ về tình dục". Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến nhận xét Jun Phạm thể hiện cá tính nghệ thuật táo bạo, nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn.

Trong thông báo mới, đại diện ca sĩ lý giải MV được kể theo ngôn ngữ điện ảnh, mỗi khung hình mang dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và giá trị thị giác. Họ cho rằng nghệ thuật có nhiều cách diễn giải, tuy nhiên êkíp không hướng đến việc đi ngược những giá trị tích cực của cộng đồng.

Hình ảnh nhào nặn bột của Jun Phạm trong MV bị cho khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh nhạy cảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn MV Kiên Ứng cho biết sản phẩm được dàn dựng như một "trò chơi tâm lý". Anh dùng hình tượng mang tính ẩn dụ, các chi tiết trong MV được thiết kế để đưa nhân vật đến giới hạn, khi bản năng lên tiếng trước lý trí. Anh thừa nhận Truth or Dare có yếu tố khêu gợi nhưng không nằm ở việc mô tả hình ảnh mà dụng ý thúc đẩy cảm xúc của người xem.

Ca sĩ Jun Phạm cho biết ca khúc nằm trong kế hoạch thử nghiệm âm nhạc năm nay của anh. Thông qua đó, ca sĩ mở ra một chương mới trong chặng đường xây dựng hình ảnh gợi cảm, trưởng thành.

Jun Phạm, 37 tuổi, tên thật Phạm Duy Thuận, quê TP HCM, được công chúng biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân đào tạo. Khi hoạt động độc lập, anh ra mắt các MV hút triệu view như Hai bàn tay, Thương em hơn chính anh. Năm 2024, Jun Phạm tạo dấu ấn tại show âm nhạc thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, có thêm lượng fan.

Ngoài ra, anh lấn sân diễn xuất trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô gái đến từ hôm qua, 100 ngày bên em, Về quê ăn Tết, Nữ chủ. Jun Phạm còn là nhà văn, có hơn 10 năm trong nghề, từng phát hành các cuốn sách như Nếu như không thể nói nếu như, Có ai giữ giùm những lãng quên, Thức dậy anh vẫn là mơ, 365 - Những người lạ quen thuộc.

Trước đó, cuối tháng 3, cơ quan chức năng ban hành văn bản đề nghị chấn chỉnh, định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân trong môi trường số theo chuẩn mực văn hóa, đạo đức và pháp luật. Qua đó, nâng cao chất lượng nghệ thuật, giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ, xây dựng môi trường văn hóa - số lành mạnh, chuẩn mực.

Mai Nhật