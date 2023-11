Cơ quan chức năng xác minh vụ show Westlife quảng cáo sàn tiền ảo

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết phối hợp công an để điều tra vụ show Westlife quảng cáo sàn tiền ảo, web cá độ.

Chiều 30/11, ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết cơ quan quản lý chỉ cấp phép cho công ty AMO tổ chức concert Westlife. Riêng nội dung liên quan đến quảng cáo ở show, ban tổ chức không làm thủ tục xin phép.

Tại đêm nhạc 22/11 ở Sân vận động Thống Nhất, quận 10, khán giả được phát quạt in thông tin trang cá độ, gậy cổ vũ in logo sàn giao dịch tiền ảo. Ngoài ra, một tấm poster in hình bốn thành viên Westlife kèm logo sàn giao dịch tiền ảo được treo trên tường ngoài sân vận động suốt vài ngày trước khi diễn ra show. Tấm banner tương tự cũng xuất hiện trong sân vận động nhưng được xóa nhòe tên sàn giao dịch. Hàng nghìn khán giả từng chụp hình check in trước banner này.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Vương, nội dung quảng cáo sàn tiền ảo, web cá độ xuất hiện ở show Westlife là bị cấm. Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận 10 và công an để xác định sự việc, làm rõ lỗi thuộc về tổ chức, cá nhân nào liên quan, từ đó xử phạt tùy mức độ.

Theo quy định về quảng cáo, nếu cá nhân, tổ chức không thông báo với cơ quan quản lý về nội dung, địa điểm, thời gian quảng cáo, số lượng băng rôn sẽ bị phạt 10-15 triệu đồng. Mức phạt đối với hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh là 70-100 triệu đồng.

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện của AMO, cho biết đang chờ yêu cầu phối hợp từ các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Đại diện ban tổ chức nói các poster quảng cáo do một nhóm fan của Westlife tự treo. Khi phát hiện, đơn vị này đã họp để kiểm điểm và nhắc nhở cá nhân liên quan, do sự việc gây ảnh hưởng lớn đến uy tín chương trình. Phía AMO đã làm việc với nhóm fan, yêu cầu xóa logo mới được đặt banner trong sân vận động. Ban tổ chức nói không hợp tác với sàn giao dịch tiền ảo, không đưa logo của sàn lên các vật phẩm liên quan chương trình.

Concert The Wild Dreams Tour của Westlife vào tối 21-22/11 thu hút gần 30.000 người xem. Ngoài các ồn ào về khâu tổ chức, khán giả khen bốn thành viên nhóm trình diễn sung sức, mang đến chương trình nhiều cảm xúc.

Lê Tuyết - Tân Cao