Cơ quan chống tham nhũng Ukraine khám xét quốc hội

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine thông báo tiến hành khám xét và điều tra loạt ủy ban quốc hội, cáo buộc lực lượng an ninh tìm cách cản trở.

Cục Phòng chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) hôm nay tuyên bố đã cùng Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) tiến hành chiến dịch bí mật nhằm "vạch trần một nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có một số nghị sĩ quốc hội đương nhiệm". Chi tiết về cuộc điều tra chưa được công bố, nhưng NABU tiết lộ một số nghi phạm đã nhận hối lộ để đổi lấy phiếu bầu.

"Các nhân viên Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine đang ngăn cản đặc vụ NABU tiến hành hoạt động điều tra tại loạt ủy ban thuộc quốc hội. Cản trở hoạt động điều tra là vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cụ thể sau", NABU cho hay.

Đặc vụ NABU bị an ninh chặn lại bên ngoài tòa nhà quốc hội Ukraine ngày 27/12. Ảnh: NABU

Xóa bỏ nạn tham nhũng có hệ thống là một trong những yêu cầu hàng đầu để Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, loạt bê bối tham nhũng ở Ukraine gần đây đã giáng đòn mạnh vào uy tín của Tổng thống Volodymyr Zelensky, bởi ông đắc cử năm 2019 bằng cam kết trấn áp mạnh tay với tham nhũng nhưng lại để tình trạng này xuất hiện trong chính quyền của mình.

NABU hồi tháng 11 tuyên bố phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với tập đoàn điện hạt nhân quốc gia Energoatom, với tổng cộng khoảng 100 triệu USD được chuyển qua hệ thống rửa tiền.

Nhóm này yêu cầu các nhà thầu của Energoatom "lại quả" 10-15% giá trị hợp đồng, nếu không sẽ không được thanh toán cho dịch vụ hoặc sản phẩm đã cung cấp, đồng thời có thể bị loại khỏi danh sách nhà thầu.

Tòa nhà quốc hội Ukraine ở thủ đô Kiev ngày 24/8. Ảnh: Reuters

NABU xác định doanh nhân Timur Mindich, biệt danh Carlson, là người đứng đầu hệ thống này. Mindich còn có quan hệ thân thiết với Tổng thống Zelensky, trong khi các nguồn thạo tin nói hai người ít liên lạc sau khi chiến sự bùng phát. Mindich đã tháo chạy ra nước ngoài, có thể là đến Israel, vài giờ trước khi nhóm điều tra viên đến căn hộ của nghi phạm ở Kiev để thực thi lệnh khám xét.

Cựu chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak, người được ví như cánh tay phải của ông Zelensky, cùng nhiều quan chức cấp cao Ukraine đã phải từ chức trong hai tháng qua do những cuộc điều tra của NABU và SAPO.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)