Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình tăng kịch trần

Sau thông tin có hai cổ đông nước ngoài dự kiến mua 220 triệu cổ phiếu, mã HBC tăng hết biên độ, lên mức cao nhất một tháng qua.

Mã chứng khoán của Công ty cổ phần Xây dựng Hòa Bình nhanh chóng tăng lên mức giá trần chỉ sau 15 phút bắt đầu giao dịch. Do còn trong diện hạn chế, chỉ được phép mua bán vào buổi chiều, HBC đạt 7.770 đồng một cổ phiếu vào khoảng 13h15. Sắc tím được duy trì liên tục đến khi thị trường đóng cửa. Đây là mức giá cao nhất của HBC kể từ ngày 26/10, tức gần một tháng qua.

Theo thống kê của VNDirect, gần 55% khớp lệnh của cổ phiếu này đến từ bên mua chủ động. Tổng khối lượng giao dịch HBC đạt hơn 2 triệu đơn vị, tăng gấp đôi phiên hôm trước và đạt mức lớn nhất gần một tháng qua.

Cổ phiếu HBC tăng mạnh sau thông tin doanh nghiệp này lên kế hoạch phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu. Trong số đó, 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ với giá dao động 12.000-14.500 đồng, tức gấp đôi giá thị trường. Hòa Bình công bố có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán lần này gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company.

Số tiền thu được sau thương vụ khoảng 2.640-3.190 tỷ đồng. Hòa Bình sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng. Đây được xem là động thái nằm trong chiến lược tái thiết công ty sau nhiều quý kinh doanh thua lỗ và tranh chấp quyền lực.

HBC là một trong bốn mã tăng hết biên độ trên sàn HoSE hôm nay. Toàn sàn có 333 cổ phiếu tăng giá, trong khi có 173 cổ phiếu giảm.

Nhìn chung cả ngày, chỉ số đại diện sàn này giữ sắc xanh trọn vẹn. Thị trường thiếu lực cầu ở các bước giá cao và chưa xuất hiện nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Điều này khiến VN-Index không biến động mạnh, đóng cửa ở 1.110,5 điểm, tăng gần 7 điểm so với hôm qua.

Trong khi điểm số cải thiện, thanh khoản thị trường TP HCM lại giảm gần 2.100 tỷ đồng, còn khoảng 14.900 tỷ đồng. Hầu hết thời gian giao dịch trong ngày đều kém sôi động hơn hôm qua. Khối ngoại đảo chiều sang bán ròng gần 570 tỷ đồng.

Tất Đạt