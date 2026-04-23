Cổ phiếu Vingroup và Vietcombank gánh thị trường

Mã Vingroup và Vietcombank lần lượt tăng 3,5% và 5,7% đã kéo VN-Index cao hơn tham chiếu 13 điểm dù sàn chứng khoán có hơn 200 cổ phiếu giảm.

Đồ thị VN-Index hôm nay phần lớn được khoác sắc xanh. Trong buổi sáng, chỉ số này chủ yếu giao dịch trong vùng 1.870-1.880 điểm, có lúc kiểm tra mốc 1.890 điểm nhưng chưa thành công. Điểm số cải thiện nhưng số lượng cổ phiếu tăng và giảm trên sàn HoSE khá cân bằng. Gần cuối buổi sáng, chứng khoán còn rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi bên giảm dần chiếm ưu thế.

Sang buổi chiều, số lượng cổ phiếu giảm giá bắt đầu vượt mốc 200 mã, gấp đôi bên tăng nhưng chỉ số chung vẫn cao hơn tham chiếu. Sau 14h, hơn ba phần tư cổ phiếu sàn HoSE bị nhuộm đỏ. Đây cũng là thời điểm VN-Index rơi về dưới tham chiếu nhưng không quá sâu và nhanh chóng phục hồi trở lại.

Đóng cửa tăng hơn 13 điểm, VN-Index đạt trên 1.870 điểm. Chứng khoán đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 3.

Kết phiên, bên giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên sàn HoSE với 208 mã giảm. Trong khi đó, chỉ 104 cổ phiếu tăng giá, ít hơn một nửa. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường không cao.

Chỉ số chung được nâng đỡ chủ yếu bởi VIC và VCB. Hai mã này lần lượt đóng góp hơn 12 điểm và hơn 6 điểm cho VN-Index.

VIC của Vingroup hôm nay tăng 3,5% lên 214.500 đồng một cổ phiếu - giá đóng cửa cao nhất lịch sử. Thanh khoản đạt hơn 910 tỷ đồng với một nửa khớp lệnh đến từ bên mua chủ động.

Trong khi đó, VCB của Vietcombank là cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất thị trường với hơn 2.195 tỷ đồng. Trên 53% lượng khớp lệnh là mua chủ động. Mã này đóng cửa tăng 5,7% lên 62.800 đồng một đơn vị. Trong phiên, VCB có lúc tăng hết biên độ với khối lượng giao dịch lớn.

Theo đà tăng của VIC và VCB, các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản và ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực. NVL tăng 2,4% dù trong phiên có lúc áp sát giá trần. BID đóng cửa cao hơn tham chiếu khoảng 3,4% hay CTG tích lũy 1,7%.

Thanh khoản sàn HoSE hôm nay tăng mạnh gần 37% lên gần 29.300 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong vòng nửa tháng qua.

Tuy nhiên, thị trường bị ảnh hưởng bởi giao dịch của khối ngoại khi họ tiếp tục bán ròng khoảng 1.653 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng trên trăm tỷ gồm FPT, ACB, VHM, VCB, CTG và BSR.

Như vậy, chứng khoán đã có hai phiên liên tiếp được nâng đỡ chủ yếu bởi một số cổ phiếu nhất định, nổi bật là Vingroup. Trong báo cáo hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng trước bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò. Ưu tiên sẽ là các nhóm cổ phiếu đã tạo nền tích lũy ở vùng giá chiết khấu sâu hoặc các nhóm vừa bứt phá khỏi nền giá.

Tất Đạt