Cổ phiếu Vingroup 'gánh' thị trường

Nhờ cổ phiếu Vingroup lên kịch trần, VN-Index hôm nay tăng hơn 4 điểm, đạt 1.741,3 điểm.

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM đã tăng hơn 50 điểm so với cuối tuần trước, lên 1.741,3 điểm. Như vậy, VN-Index đã có 8 phiên "xanh" liên tiếp, đánh dấu chuỗi đi lên dài nhất trong 4 tháng qua với tổng cộng hơn 80 điểm đã tích lũy. Lần gần nhất thị trường có mạch tăng dài hơn là đầu tháng 8, đưa chỉ số từ dưới 1.500 điểm lên 1.640 điểm sau 9 phiên liên tiếp.

Thanh khoản của thị trường chứng khoán đạt 21.809 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trên sàn HoSE là 19.997 tỷ đồng trong số này, giảm 5.860 tỷ đồng so với phiên hôm qua.

Dù điểm số đi lên, sàn HoSE lại bao trùm bởi sắc đỏ với 211 mã giảm, gấp đôi số tăng. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ có 3 mã tăng, trong khi số giảm là 24, còn lại là tham chiếu.

Đà tăng của chỉ số có sự đóng góp lớn đến từ các cổ phiếu "họ" Vingroup. Trong đó, cổ phiếu VIC kịch trần 7%, đóng góp hơn 8,6 điểm. Cổ phiếu VHM và VPL cũng lần lượt tăng 1,71% và 1,96%.

Nhóm ngân hàng quay đầu giảm sau nhiều phiên diễn biến tích cực. SHB, LPB, ACB, MBB đồng loạt mất hơn 2% thị giá. Ngoài ra, sự đi xuống của VCB, TCB khiến thị trường giảm 2,5 điểm.

Xét theo ngành, bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất với mức 3,46%. Tuy nhiên, đà tăng của các cổ phiếu này có sự đóng góp lớn đến từ VIC, VHM. Mã TAL cũng đi lên hơn 6% trong phiên. Tuy nhiên, hàng loạt tên tuổi như CEO, HSS, DXG hay HDG lại giảm trên 2%.

Nhóm xây dựng và bảo hiểm cũng ghi nhận sắc xanh trong ngày hôm nay. Trong khi đó, ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ tài chính, hóa chất... đều giảm.

Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 600 tỷ đồng trên sàn HoSE. Hôm nay, MBB là cổ phiếu được nhóm này gom mạnh nhất với số tiền đã chi hơn 158 tỷ đồng. Theo sau là HPG (84,4 tỷ đồng), VPB (70 tỷ đồng), MWG (46,2 tỷ đồng). Trong khi đó, khối ngoại đã xả ròng trên trăm tỷ với ba cổ phiếu gồm VIC, SSI và ACB.

Theo Chứng khoán Vietcombank, với việc chỉ số tiến lên các vùng kháng cự mạnh 1.760-1.770 điểm, tâm lý chung cũng có phần thận trọng hơn. Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư rà soát lại danh mục và cân nhắc chốt lời từng phần đối với cổ phiếu đã đạt mục tiêu lướt sóng T+, duy trì nắm giữ những mã thuộc nhóm ngành thu hút dòng tiền, chưa ghi nhận nhịp tăng mạnh từ vùng hỗ trợ gần nhất.

Trọng Hiếu