Cổ phiếu Vingroup chạm sàn

VIC giảm hết biên độ và không có bên mua sau nhịp tăng nóng, là tác nhân chính khiến VN-Index mất hơn 28 điểm.

Cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) giao dịch suốt phiên hôm nay dưới tham chiếu và chạm mức sàn 148.800 đồng từ giữa buổi chiều. Áp lực xả hàng mạnh khiến VIC đóng cửa trong tình trạng không có bên mua, còn khối lượng dư bán tại giá sàn gần 1,3 triệu đơn vị.

Đây là phiên giảm sâu nhất của VIC trong nửa năm qua. Lần gần nhất cổ phiếu này mất hết biên độ là phiên 9/6, khi thị giá quanh 90.000 đồng (trước điều chỉnh).

Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup cũng diễn biến kém khả quan. VPL giảm sàn, trong khi VHM và VRE lần lượt mất 3,7% và 6,3% so với tham chiếu.

Sau nhiều phiên là trụ đỡ cho thị trường, nhóm Vingroup hôm nay trở thành tác nhân chính khiến VN-Index lao dốc. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM mất hơn 28 điểm so với tham chiếu, đóng cửa sát 1.719 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất một tháng qua. Riêng VIC "đóng góp" gần 11 điểm trong mức giảm này.

Sàn TP HCM có 188 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, áp đảo so với 120 mã tăng. Tuy nhiên, ở rổ vốn hóa lớn, số lượng cổ phiếu tăng lại nhiều hơn giảm, lần lượt 14 và 12 mã.

Các nhóm cổ phiếu trụ đều ghi nhận sự phân hóa mạnh. Điển hình như trong nhóm ngân hàng, SHB, TCB và EIB chốt phiên trong sắc đỏ với mức giảm quanh 0,5%. Ngược lại, MBB và HDB là lực đỡ quan trọng khi tăng khoảng 2%, giúp thị trường tránh mức điều chỉnh sâu hơn. Một số mã ngân hàng vốn hóa lớn như VPB, CTG, VCB cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Ở nhóm chứng khoán, những cổ phiếu đầu ngành cùng lội ngược dòng thị trường. SSI tăng 1,7% lên 29.250 đồng, còn TCX, HCM và VCI dao động 1% so với tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản chịu ảnh hưởng của nhóm Vingroup nên đồng loạt đóng cửa dưới tham chiếu. KDH, PDR, DIG, NLG đều giảm hơn 1%. QCG là ngoại lệ khi tăng hết biên độ lên 15.400 đồng và dư mua đến 2,3 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư cho thấy sự thận trọng cao độ khi thị trường điều chỉnh 2 phiên liên tiếp. Giá trị sang tay hôm nay chưa đến 20.000 tỷ đồng, mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần qua. VIC và VHM chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản khi lần lượt đạt 996 tỷ đồng và 812 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi bán ròng. Họ chỉ giải ngân 1.860 tỷ đồng, trong khi rút ra hơn 2.220 tỷ đồng. STB và VIC chịu áp lực bán mạnh nhất từ nhà đầu tư nước ngoài, trong khi dòng tiền của nhóm này tìm đến một số mã ngân hàng và thép.

