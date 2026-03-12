Cổ phiếu Vinaconex tăng trần liên tục

Trong khi chứng khoán giảm gần 19 điểm, cổ phiếu VCG của Vinaconex lội ngược dòng tăng hết biên độ ở phiên thứ 3 liên tiếp.

Chứng khoán hôm nay có sắc xanh khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng dâng cao, đẩy chỉ số về dưới tham chiếu. Nhìn chung, VN-Index trong buổi sáng dao động quanh 1.710-1.720 điểm.

Sang buổi chiều, chỉ số của sàn HoSE giảm về gần mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm khi có gần ba phần tư cổ phiếu sụt giá. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường cải thiện nhẹ giúp chứng khoán trở lại vùng biến động tương tự buổi sáng.

VN-Index đóng cửa ở gần 1.710 điểm, giảm gần 19 điểm so với hôm qua. Mức độ đồng thuận trên thị trường cao khi sàn HoSE ghi nhận 205 cổ phiếu giảm giá, nhiều hơn hẳn 138 cổ phiếu tăng. Tuy vậy, chứng khoán vẫn có 8 mã tăng hết biên độ, trong đó có một số ghi nhận thanh khoản hàng trăm tỷ như VCG, DPM hay NVL.

Hôm nay là phiên thứ ba liên tiếp, mã chứng khoán của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) khoác sắc tím. VCG còn vào nhóm 10 cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index. Mã này đóng cửa ở 22.750 đồng một đơn vị, tăng gần 22% kể từ đầu tuần. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 972 tỷ đồng, xếp thứ 5 toàn thị trường. Tuy nhiên, gần 63% khớp lệnh hôm nay đến từ bên bán chủ động.

Trước đó vào phiên 9/3, VCG nằm sàn sau thông tin ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc - và ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an bắt tạm giam vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tới còn bị điều tra về việc đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Công ty tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước. Năm 2023, VCG với tư cách là thành viên của Liên danh Vietur đã trúng thầu gói xây dựng Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành, tổng giá trị lên tới 35.000 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đang đảm nhận vai trò đứng đầu liên danh thi công dự án mở rộng nhà ga quốc tế T2 tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến thị giá cổ phiếu VCG của Vinaconex. Ảnh: Tất Đạt

Chứng khoán giảm điểm trở lại, nhưng điểm sáng là thanh khoản cũng giảm theo (thanh khoản giảm khi điểm số đi xuống cho thấy áp lực bán không dâng lên quá cao). Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE hôm nay đạt gần 27.200 tỷ đồng, sụt hơn 2.300 tỷ so với phiên trước. Đây cũng là con số thấp nhất hơn hai tuần qua.

Sau hai phiên ưu tiên gom hàng, khối ngoại trở lại bán ròng khoảng 209 tỷ đồng. Áp lực bán dồn về FPT và các mã khác như VHM, TMS, BSR... Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng ở MWG hay VNM.

Trong báo cáo trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng áp lực bán có thể thường trực trong ngắn hạn khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quanh 1.740-1.760 điểm, nhất là trong bối cảnh lượng hàng bắt đáy giá thấp bắt đầu về tài khoản. Vì vậy, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong quá trình kiểm định vùng cản này.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) quan sát được dòng tiền bắt đầu có sự luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành dẫn dắt. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và có thể cân nhắc giải ngân thêm đối với các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền tốt.

Tất Đạt