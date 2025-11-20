Cổ phiếu Vietjet Air tăng trần

Cổ phiếu Vietjet Air tăng hết biên độ lên tiệm cận vùng đỉnh cũ, góp sức giúp chứng khoán tăng gần 7 điểm dù thị trường "xanh vỏ, đỏ lòng".

VJC của Vietjet Air tăng mạnh khi thị trường mở cửa rồi nhanh chóng lên mức trần 190.400 đồng một đơn vị từ cuối buổi và giữ suốt đến khi kết phiên. Chốt giá này giúp VJC trở lại tiệm cận vùng đỉnh 195.500 đồng từng thiết lập hồi cuối tháng 10.

Trong buổi chiều, mã chứng khoán của Vietjet Air thường xuyên rơi vào tình trạng "trắng" bên bán. Thanh khoản cả ngày ghi nhận trên 563 tỷ đồng với hơn 3 triệu cổ phiếu được sang tay. Kết phiên, mã này còn dư mua gần 312.000 đơn vị.

VJC đứng thứ hai trong nhóm 10 cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho VN-Index hôm nay. Nhìn chung, chứng khoán có diễn biến khá tích cực. Buổi sáng, chỉ số của sàn HoSE tăng dần đều, có lúc vượt mốc 1.660 điểm nhưng sau đó phải hạ độ cao.

Sang buổi chiều, thị trường có phần đi ngang. Trước 14h, chỉ số chung còn bị kéo về dưới tham chiếu nhưng giảm không sâu, sau đó nhanh chóng hồi phục. VN-Index đóng cửa sát 1.656 điểm, tăng gần 7 điểm so với hôm qua.

Tuy nhiên thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi có 179 cổ phiếu giảm giá, nhiều hơn 120 mã tăng. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở rổ VN30 khi chỉ số đại diện tăng hơn 11 điểm nhưng nhóm này ghi nhận 13 mã đỏ. Điều này cho thấy thị trường đang được kéo điểm bởi một vài mã trụ.

Cùng với VJC, cổ phiếu VIC của Vingroup cũng góp sức lớn cho nhịp tăng của VN-Index. Mã này tích lũy 3,4% với thanh khoản gần 641 tỷ đồng, xếp thứ 5 toàn sàn. Nhờ vốn hóa lớn, VIC góp tới hơn 6,5 điểm và dẫn đầu nhóm hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, chỉ số chung còn được nâng đỡ bởi các mã VHM, VPB, HDB hay FPT.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán là ngành có hiệu suất tiêu cực, sắc đỏ chiếm phần lớn trên bảng điện. Trong đó, nổi bật là VIX giảm 1,8% và VCI hạ 2,1%.

Ngân hàng cũng ghi nhận áp lực bán ở một số cổ phiếu như MBB, TCB, CTG, LPB hay BID. Tuy nhiên, mức điều chỉnh không quá sâu, đều dưới 1%.

Thanh khoản toàn sàn HoSE giảm hơn 4.600 tỷ về dưới 19.700 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất 2 tuần qua. Tâm lý thận trọng xuất hiện trong phiên đáo hạn của thị trường phái sinh tháng 11.

Điểm sáng trong phiên là khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 293 tỷ đồng. Trước đó, họ đã có 11 phiên bán liên tiếp. VPB, SSI và VIC là những cổ phiếu hút dòng tiền gom vào nhiều nhất. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài vẫn xả mạnh ở VCI, MWG hay MBB.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng dòng tiền hiện tại có tính luân chuyển giữa các nhóm ngành trên cổ phiếu và các nhóm vốn hóa, phiên hôm nay ghi nhận sự trở lại của bluechip. Trong thời gian tới, thị trường được kỳ vọng sẽ ghi nhận xu hướng mới rõ nét hơn sau khi đã tạo nền giá ổn định.

Nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quan sát thị trường cũng như mức độ mạnh, yếu của từng cổ phiếu trong danh mục. Nên tận dụng những nhịp tăng hoặc giảm điểm trong phiên để cơ cấu danh mục theo hướng giải ngân hoặc tăng tỷ trọng với các mã có tín hiệu thu hút dòng tiền trong những phiên tới.

Tất Đạt