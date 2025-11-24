Cổ phiếu VIC tăng giá, tài sản của gia đình ông Phạm Nhật Vượng ra sao?

Ông Phạm Nhật Vượng vươn lên xếp thứ 101 trong danh sách người giàu của Forbes còn bà Phạm Thúy Hằng, em vợ ông, sở hữu khối tài sản tương đương hơn 1 tỷ USD.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 4,2% lên 239.500 đồng mỗi đơn vị. Tính từ đầu năm, thị giá mã này đã tăng khoảng 6 lần. Giá trị vốn hóa của Vingroup cũng đạt hơn 922.000 tỷ đồng, dẫn đầu trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Với đà tăng của mã VIC, với hơn 114,1 triệu cổ phiếu nắm giữ, bà Phạm Thúy Hằng - em vợ ông Phạm Nhật Vượng - có khối tài sản khoảng 27.300 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Tài sản của bà Hằng đã tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Hiện bà là Phó chủ tịch Vingroup.

Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974 tại Hà Nội, là cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Đại học Hà Nội). Bà là em gái của bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nữ doanh nhân này được biết đến là một trong những thành viên sáng lập tập đoàn Technocom, tiền thân của Vingroup.

Tương tự, tài sản của bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Vingroup cũng có thêm khoảng 1.700 tỷ đồng sau phiên hôm nay, lên hơn 40.000 tỷ (xấp xỉ 1,5 tỷ USD). Bà Hương sở hữu 170 triệu cổ phiếu VIC.

Theo cập nhật từ Forbes, nhờ đà đi lên của cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 22 tỷ USD, tăng 17,6 tỷ USD từ đầu năm. Chủ tịch Vingroup đang xếp thứ 101 trong số những người giàu nhất thế giới.

Tính đến ngày 24/11, ông Vượng chỉ trực tiếp giữ 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ 10,1%. Tuy nhiên, ông cùng các thành viên trong gia đình và công ty riêng vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Giá cổ phiếu nhóm Vingroup liên tục đi lên một tháng qua. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, thị giá mã này tăng thêm 40%. Nhận định hồi đầu tháng 10, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân (Chứng khoán Yuanta Việt Nam) cho rằng thị trường liên tục đi lên từ đầu năm giúp mã VIC hưởng lợi. Cùng với đó, tài chính của Vingroup cải thiện nhờ mảng bất động sản như Vinhomes, Vincom Retail kinh doanh tốt, "bù" cho khối sản xuất xe điện.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay. Theo tập đoàn này, kết quả kinh doanh khả quan nhờ sự thay đổi tích cực từ các mảng kinh doanh chính như công nghệ - công nghiệp, bất động sản...

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% từ đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 925.966 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.

Trọng Hiếu