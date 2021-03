Cổ phiếu SeABank tăng trần phiên niêm yết đầu tiên

Vốn hoá thị trường của SeABank vượt một tỷ USD khi thị giá tăng 20% lên 20.150 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên chào sàn.

Hơn 1,2 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) sáng nay giao dịch phiên đầu tiên trên sàn chứng khoán TP HCM với giá tham chiếu 16.800 đồng.

Bất chấp thị trường rơi mạnh, cổ phiếu này vẫn tăng hết biên độ lên 20.150 đồng và dư mua trần phiên ATO hơn 10 triệu đơn vị. Vốn hoá thị trường của SeABank tính theo giá này đạt trên 24.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,05 tỷ USD.

Tổng khối lượng giao dịch tính đến hết phiên sáng khoảng 1,3 triệu đơn vị. Dư mua tại giá trần còn gần 7 triệu cổ phiếu.

SeABank nhận quyết định chấp thuận niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (hoSE) cuối tháng 12/2020 và theo quy định phải lên sàn trong vòng 90 ngày.

Trả lời báo chí sáng 24/3 về lo ngại niêm yết cổ phiếu SeABank càng khiến hệ thống giao dịch thêm quá tải, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT cho biết cũng hồi hộp khi chào sàn trong bối cảnh này.

Tuy nhiên, bà khẳng định việc này không đáng ngại vì tình trạng nghẽn lệnh có thể được giải quyết trong khoảng vài chục ngày tới. Cổ phiếu ngân hàng cũng đang là tâm điểm thu hút nhà đầu tư và là động lực cho những phiên tăng điểm nên việc niêm yết của SeABank càng giúp rổ hàng hoá trên thị trường thêm đa dạng.

Nhà đầu tư theo dõi bảng giá niêm yết của SeABank trong phiên 24/3. Ảnh: Phương Đông.

"SeABank là ngân hàng thứ 3 niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm 2021. Việc cổ phiếu SeABank niêm yết và giao dịch nằm trong lộ trình phát triển ngân hàng. Sự tham gia của hơn 1,2 tỷ cổ phiếu tiềm năng như SSB sẽ góp phần đa dạng hóa thị trường và giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thêm một mã cổ phiếu đầu tư hấp dẫn", bà Nga nói.

Theo bà Nga, năm2021, SeABank dự kiến tăng trưởng tài sản 10%, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 15%, thu nhập ngoài lãi sẽ đạt mức tăng trưởng 50% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 39,6% so với năm 2020. Lợi nhuận của Ngân hàng sẽ tiếp tục đến từ hoạt động kinh doanh, cho vay, hoạt động thu phí dịch vụ và các khoản thu ngoài lãi khác. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục triển khai chiến lược hội tụ số, đầu tư cộng nghệ để mang lại hiệu quả hoạt động và giao dịch, gia tăng trải nghiệm khách hàng.

SeABank được thành lập năm 1994, hiện có vốn điều lệ 12.088 tỷ đồng và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài 0%. Đây là ngân hàng thứ 20 trong hệ thống niêm yết trên sàn chứng khoán và là cổ phiếu ngân hàng thứ 16 lên sàn TP HCM.

Cuối năm 2020, tổng tài sản của SeABank đạt hơn 180.000 tỷ đồng và dự kiến năm nay tăng trưởng 10%. Lợi nhuận trước thuế năm ngoái đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch. Ban lãnh đạo ngân hàng đặt mục tiêu năm nay con số này tăng xấp xỉ 40%.

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT (bên trái) trong ngày nhận quyết định cổ phiếu SeABank được niêm yết trên sàn HoSE.

Trong 3 năm liên tiếp, SeABank được đánh giá là một trong 17 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng, được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1, là một trong những ngân hàng đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn.

SeABank lọt Top 15 ngân hàng lớn và mạnh nhất Việt Nam và Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do tạp chí The Asian Banker trao tặng; Top 30 công ty ứng dụng Công nghệ tốt nhất Châu Á 2020 do Tạp chí The Silicon Review vinh danh...

Phương Đông