Cổ phiếu 'ông lớn' ngành thép hồi sinh

Sau thời gian dài đi ngang, cổ phiếu Thép Pomina liên tục chạm trần và tăng 65% trong một tháng qua khi có thông tin tái cấu trúc và được Vingroup hỗ trợ vốn.

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) đang nối dài chuỗi tăng hết biên độ 4 phiên liên tiếp, từ 2.000 đồng lên 3.300 đồng. Thị giá hiện tại tăng 65% so với cách đây một tháng và gấp đôi so với mức đáy một năm.

Trước đợt biến động mạnh, POM tăng giảm đan xen nên thị giá chỉ dao động quanh vùng 1.500-2.000 đồng.

Do đang nằm trong diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán, POM chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. Hôm nay, cổ phiếu ghi nhận nhu cầu đầu tư đột biến nên khối lượng chờ khớp lệnh tại giá trần hơn 44 triệu đơn vị, trong khi sang tay chưa đến 200.000 đơn vị. Tình trạng này cũng diễn ra trong những phiên tăng trần trước đó.

Tín hiệu khả quan của cổ phiếu đến sau loạt chuyển động mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tháng này, Hội đồng quản trị Pomina quyết định triệu tập phiên họp bất thường trong tháng 12 để thảo luận về phương án tái cấu trúc công ty.

Cách đây ba ngày, VinMetal (đơn vị thành viên của Vingroup) công bố hợp tác và hỗ trợ công ty bằng khoản vay vốn lưu động trong tối đa hai năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi được cho là sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo sản xuất ổn định và từng bước hồi phục các chỉ số tài chính. Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed.

Pomina ra đời năm 1999 và từng là doanh nghiệp thép xây dựng lớn nhất cả nước giai đoạn 2010. Trong bản cáo bạch niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM khi đó, công ty cho biết họ chiếm khoảng 29,37% thị phần.

Pomina bắt đầu chuỗi lỗ liên tục từ quý II/2022 đến nay. Quý gần nhất, công ty thu 203 tỷ đồng và lỗ sau thuế xấp xỉ 183 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9, lỗ lũy kế đã hơn 3.050 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm gần 187 tỷ đồng.

Từ vùng giá hơn 20.000 đồng hồi năm 2021, cổ phiếu của công ty trượt dài theo kết quả kinh doanh. Cổ phiếu bị hủy niêm yết trên sàn TP HCM từ tháng 5/2024 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán và không họp đại hội đồng cổ đông. Sau đó, cổ phiếu chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM và luôn dưới mức 4.000 đồng.

Phương Đông