Trong phiên chứng khoán tiếp tục điều chỉnh hơn 13 điểm, cổ phiếu Novaland lại tăng hết biên độ, vào top mã giúp nâng đỡ chỉ số chung.

VN-Index hôm nay chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu với biên độ biến động khá mạnh, gần 29 điểm. Chứng khoán chỉ lấy lại sắc xanh trong thời gian ngắn ở buổi sáng, với mức tăng hơn 7 điểm. Nhưng khi sang buổi chiều, chỉ số đại diện sàn HoSE nhanh chóng thủng mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm, có lúc sụt tới 21 điểm so với tham chiếu.

Cải thiện nhẹ vào cuối phiên, VN-Index đóng cửa trên 1.696 điểm, điều chỉnh hơn 13 điểm. Tuy nhiên, mức độ đồng thuận trên thị trường không cao như phiên trước đó khi số lượng cổ phiếu giảm không chênh lệch nhiều so với cổ phiếu tăng, lần lượt là 167 và 153 mã.

Nhóm dầu khí ảnh hưởng tiêu cực nhất tới thị trường. Chỉ số ngành này điều chỉnh sâu nhất khi sụt 6,65%. Hàng loạt cổ phiếu nằm sàn, nổi bật như BSR với thanh khoản tới gần 1.300 tỷ đồng - cao thứ nhì toàn thị trường, PVT, PLX hay GAS. Trong đó, GAS và BSR là hai mã tác động xấu nhất tới VN-Index.

Dòng tiền vẫn đổ về những cổ phiếu có câu chuyện riêng. Sàn HoSE ghi nhận 9 mã tăng hết biên độ, nổi bật như NVL, HHV, FCN... Trong đó, NVL đã có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, lên 12.650 đồng một đơn vị với thanh khoản hơn 298 tỷ đồng. Cổ phiếu Novaland đứng thứ 4 trong nhóm đóng góp tích cực cho VN-Index.

So với "cú sập" lịch sử hồi 9/3, thị giá của mã này đã phục hồi 20,5%. Dù vậy, so với vùng đỉnh ngắn hạn hơn 18.000 đồng được thiết lập vào tháng 8/2025, mức này vẫn thấp hơn khoảng 30%.

Cổ phiếu Novaland nổi sóng trong bối cảnh Diamond Properties - cổ đông lớn liên quan tới gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn - đăng ký bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3 đến 10/4.

Gần đây, Novaland thông báo ký hợp đồng mua bán với hơn 1.000 khách hàng dự án Victoria Village. Họ cũng liên tục đẩy vốn về để xây dựng các dự án The Grand Manhattan, Aqua City...

Thanh khoản sàn HoSE hôm nay không biến động nhiều. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận trên 27.400 tỷ đồng, cao hơn hôm qua khoảng 200 tỷ. Thanh khoản không quá dồi dào làm nhẹ đi nỗi lo áp lực bán tháo trong bối cảnh chứng khoán đang có độ nhạy cảm cao.

Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng khi khối ngoại có phiên thứ hai liên tiếp ưu tiên xả hàng. Giá trị bán ròng đạt khoảng 397 tỷ đồng, cao hơn phiên trước 90%. Áp lực dồn về BSR khi bị bán ròng hơn 286 tỷ, VIC hơn 133 tỷ đồng và một số mã như SSI, VHM, PLX. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều ở KDH, VNM, MSN, ACB, VIB...

Tổng kết cả tuần, VN-Index giảm gần 72 điểm, tương đương hơn 4%. Góp phần lớn trong đợt điều chỉnh này là phiên điều chỉnh lịch sử 9/3 khi chỉ số chung mất hơn 115 điểm. Sau đó, thị trường có hai phiên phục hồi liên tiếp trước khi giảm điểm trở lại vào cuối tuần.

Trong bản tin trước giờ giao dịch hôm nay, Chứng khoán VPBank (VPX) quan sát thấy áp lực bán quay trở lại và tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khi lực cầu chưa đủ mạnh để duy trì nhịp hồi bền vững. Họ đưa ra dự báo nếu lực cầu không cải thiện rõ rệt, các nhịp rung lắc và giằng co có thể tiếp tục xuất hiện trong các phiên tới khi thị trường tìm điểm cân bằng mới.

Còn Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh, tiếp tục nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt và duy trì được xu hướng tăng trưởng ổn định so với mặt bằng chung. Cùng với đó, nhà đầu tư có thể chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để tìm kiếm cơ hội giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền dẫn dắt và đã xây dựng được nền giá hỗ trợ đáng tin cậy.

Tất Đạt