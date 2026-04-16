Cổ phiếu nhóm Vingroup nổi sóng

Cổ phiếu Vingroup tăng hết biên độ, trong khi mã Vinhomes có lúc gần chạm giá trần, trở thành bệ đỡ chính giúp chứng khoán tăng hơn 19 điểm.

Chứng khoán gần như giữ trọn sắc xanh trong cả ngày hôm nay. Ngay sau phiên ATO, chỉ số VN-Index tăng gần 16 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán dâng lên khiến chỉ số chung rơi xuống sát dưới tham chiếu. Sau 10h, bên bán vẫn chiếm ưu thế nhưng nhờ bệ đỡ từ một số cổ phiếu trụ, chứng khoán tăng trở lại, kiểm tra mốc 1.820 điểm.

Sang buổi chiều, thị trường tiếp tục dao động quanh mốc trên. Số lượng cổ phiếu giảm chiếm hơn hai phần ba toàn sàn HoSE, nhưng chỉ số chung vẫn giữ vững sắc xanh.

VN-Index đóng cửa ở sát 1.820 điểm, tăng hơn 19 điểm so với hôm qua. Tuy nhiên, thị trường có tới 213 cổ phiếu bị nhuộm đỏ, cao gấp đôi so với bên tăng giá. Điều này cho thấy chứng khoán hôm nay rơi vào trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" và chỉ số chung chỉ được hỗ trợ bởi một số nhóm cổ phiếu nhất định.

Trong đó, VIC đóng góp hơn 20 điểm vào mức tăng của VN-Index. Cổ phiếu của Vingroup chạm giá trần từ đầu giờ chiều, lên 189.300 đồng một đơn vị. Đây là phiên thứ hai liên tiếp, thị giá tăng hết biên độ, đưa mã chứng khoán này lên mức cao nhất trong lịch sử.

Thanh khoản của VIC đạt mức cao thứ hai trên toàn thị trường với gần 1.413 tỷ đồng. Hơn một nửa khớp lệnh đến từ bên mua chủ động. Trong phiên chiều, mã này ghi nhận tình trạng "trắng" bên bán do các lệnh xả hàng được đưa ra đều được bên mua hấp thụ ngay lập tức.

Cùng họ "Vin", VHM là cổ phiếu xếp thứ hai trong nhóm hỗ trợ nhiều nhất cho chỉ số chung khi đóng góp hơn 5 điểm. Mã Vinhomes hôm nay đóng cửa tăng 4,5% lên 143.100 đồng, dù trong phiên có lúc tiến lên sát giá trần. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận hơn 1.168 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn thị trường.

Trong phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của chứng khoán, thanh khoản giảm nhẹ về trên 27.900 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 300 tỷ đồng. Hai phiên gần đây, thị trường đều có thanh khoản trên tỷ USD.

Khối ngoại tiếp tục gây áp lực lên tâm lý chung khi bán ròng khoảng 1.185 tỷ đồng. Hai cổ phiếu bị xả hàng nhiều nhất là FPT (gần 524 tỷ đồng) và VHM (gần 463 tỷ đồng). Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh ở VIC (gần 465 tỷ đồng) và SSI (hơn 235 tỷ đồng).

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán tại một công ty ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) cho rằng đà tăng phiên trước chưa thuyết phục khi phụ thuộc vào lực kéo mạnh từ nhóm Vingroup. Trong khi đó, áp lực bán xuất hiện rõ hơn ở nhiều nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là các mã đã tăng nóng. Điều này phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn đang diễn ra mạnh mẽ.

Với bối cảnh chỉ số chung đang tiệm cận các vùng kháng cự và độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng và nên cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận đối với các mã đã đạt mục tiêu ngắn hạn. Đồng thời, nhà đầu tư tuyệt đối hạn chế việc mua đuổi ở các cổ phiếu đã tăng nóng hoặc đang chạm các vùng kháng cự mạnh.

Tất Đạt