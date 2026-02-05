Cổ phiếu nhóm Vingroup ngược dòng thị trường

Cổ phiếu của Vingroup và Vinhomes tăng trần cùng thanh khoản lớn, ngược dòng thị trường khi chứng khoán rơi gần 9 điểm với hơn 67% mã giảm.

Chứng khoán biến động mạnh từ khi mở cửa. Trong suốt buổi sáng, chỉ số chung lúc thấp nhất về gần 1.780 điểm, nhưng sau đó lại tăng lên mức cao nhất ngày, sát 1.800 điểm. Thanh khoản về trưa giảm dần, thấp hơn cùng kỳ 23%.

Sang buổi chiều, chứng khoán đi dưới tham chiếu nhưng cải thiện dần. Sau nhịp rung lắc quanh 14h, chỉ số đại diện sàn HoSE tăng trở lại nhờ lực đỡ chính từ bộ đôi "họ Vin" gồm VIC và VHM tăng trần. Chứng khoán có lúc kiểm tra trở lại mức 1.800 điểm nhưng không thành công.

Tuy nhiên khi bước vào phiên ATC, áp lực bán dâng cao. Dù nhóm Vingroup làm bệ đỡ, chỉ số VN-Index vẫn rơi về dưới tham chiếu. Chứng khoán đóng cửa ở trên 1.782 điểm, giảm gần 9 điểm.

Toàn sàn HoSE có 254 cổ phiếu giảm giá, cao gấp 3 lần số lượng cổ phiếu tăng. Điều này cho thấy độ đồng thuận trên thị trường đạt mức cao. Trong đó, nhóm tài nguyên, công nghiệp, hóa chất và công nghệ cho hiệu suất thấp nhất.

Xét theo từng mã, cổ phiếu Vingroup và Vinhomes làm bệ đỡ cho thị trường. Trong đó, VIC đóng góp tới hơn 14 điểm, VHM hỗ trợ khoảng 5,5 điểm. Hai mã này tăng hết biên độ, lần lượt đạt thị giá 130.100 đồng và 97.600 đồng một đơn vị. Cả hai cũng có thanh khoản tốt, đều trên 900 tỷ đồng, đứng thứ 2 và thứ 4 toàn thị trường.

Trong phiên chứng khoán biến động mạnh, thanh khoản sàn HoSE lại giảm. Tổng giá trị giao dịch của sàn đạt 26.100 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua khoảng 7.800 tỷ.

Thị trường còn chịu áp lực tâm lý bởi việc khối ngoại bán ròng khoảng 1.251 tỷ đồng, tăng 30% so với phiên trước. FPT là mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất, lên tới 821 tỷ đồng. Ngoài ra, họ cũng xả cổ phiếu VCB, VHM và ACB. Ngược lại, MWG là cổ phiếu duy nhất được mua ròng trên trăm tỷ.

Trong báo cáo cuối phiên hôm qua, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định rằng VN-Index có thể đang trong nhịp tăng trung hạn và sự rung lắc điều chỉnh tìm lại điểm cân bằng quanh 1.780-1.810 điểm là điều cần thiết để thị trường có thể quay trở lại xu hướng tăng điểm dài hơi hơn.

Trong bối cảnh hiện tại, nhóm phân tích này khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ tìm kiếm cổ phiếu đang củng cố hỗ trợ vững chắc và có sự gia tăng phía thanh khoản mua chủ động để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc trong các phiên tiếp theo.

Tất Đạt