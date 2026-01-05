Cổ phiếu nhóm Vingroup đỡ thị trường

Cổ phiếu Vinhomes cùng Vingroup trở thành bệ đỡ giúp chứng khoán hôm nay tăng gần 4 điểm trong phiên đầu năm.

Chứng khoán mở cửa trên tham chiếu. Sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch với giá mở cửa, VN-Index đã tăng gần 13 điểm và có động thái kiểm tra trở lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

Tuy nhiên áp lực bán nhanh chóng dâng lên, kéo chỉ số này xuống dưới tham chiếu, về sát 1.775 điểm. Sau đó, thị trường cải thiện nhẹ rồi dần lấy lại sắc xanh cho đến khi nghỉ trưa, nhưng chủ yếu do đóng góp của nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup.

Đầu giờ chiều, chỉ số chung tiếp tục giữ trên tham chiếu, có lúc được đẩy lên lại vùng 1.790 điểm. Áp lực bán mạnh lên sau 14h khiến thị trường trở lại sắc đỏ và giằng co quanh tham chiếu. VN-Index chốt phiên đầu năm ở trên 1.788 điểm, tích lũy gần 4 điểm so với mức đóng cửa cuối năm trước.

Tuy nhiên sàn HoSE có 233 cổ phiếu giảm, nhiều gấp 2,3 lần số lượng cổ phiếu tăng. Trong phần lớn thời gian giao dịch, tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" chiếm áp đảo.

Bộ đôi VHM và VIC trở thành bệ đỡ cho thị trường hôm nay. Trong đó, cổ phiếu Vinhomes tăng kịch trần từ nửa sau phiên chiều lên 132.600 đồng một đơn vị. Thanh khoản đứng thứ hai thị trường với gần 1.323 tỷ đồng. Còn cổ phiếu Vingroup đóng cửa tăng 2,1% lên 173.100 đồng, thanh khoản đạt hơn 1.140 tỷ đồng, cao thứ 4 thị trường.

Ngoài ra, "họ Vin" còn có hai mã VRE và VPL cũng góp mặt trong nhóm 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số chung. Tổng cộng 4 mã này đóng góp gần 17 điểm cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán và ngân hàng có hiệu suất kém nhất. Nổi bật là VIX với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt gần 1.742 tỷ đồng. Thị giá mã này có lúc nằm sàn trước khi đóng cửa sụt 6,7%. Bên cạnh đó, chỉ số chung còn bị ảnh hưởng bởi GEE, VPB, LPB, HPG hay VCB.

Thanh khoản phiên đầu năm đạt hơn 25.500 tỷ đồng, cao hơn phiên cuối năm trước gần 3.200 tỷ. Con số này vẫn giữ ở mức trung bình, cho thấy nhà đầu tư còn giữ tâm lý thận trọng, ưu tiên đứng ngoài quan sát.

Hôm nay, khối ngoại bán ròng khoảng 733 tỷ đồng. VIC, VIX, FPT và SHB là những cổ phiếu bị bán ròng hơn trăm tỷ ở phiên này. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gom mạnh ở STB và VRE.

Từ những phiên cuối năm 2025, đà tăng của nhóm Vingroup đã trở thành động lực chính giúp VN-Index giữ xu hướng đi lên. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trong báo cáo cuối tuần trước cho rằng, trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất. Song, nhà đầu tư nên thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận khu vực 1.800 điểm trong những phiên tới.

