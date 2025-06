Cổ phiếu nhóm bán lẻ 'nổi sóng'

Nhiều cổ phiếu bán lẻ tăng mạnh sau khi được giới phân tích nhận định ngành này có thể hưởng lợi từ chiến dịch ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng.

Kết thúc phiên sáng nay, cổ phiếu ngành bán lẻ trở thành tâm điểm của thị trường với nhiều mã tăng mạnh. Theo đó, cổ phiếu PET của Petrosetco hay DGW của Digiworld ghi nhận sắc tím. Ngoài ra, cổ phiếu FRT của FPT Retail cũng tăng hơn 5%, MWG của Thế giới Di động cũng đi lên gần 3% hay PNJ của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 1,3%.

Loạt cổ phiếu bán lẻ nổi sóng trong phiên 10/6. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo báo cáo mới được Chứng khoán SSI công bố ngày 9/6, đơn vị phân tích của công ty này cho rằng các doanh nghiệp bán lẻ sở hữu chuỗi thuốc và siêu thị hiện đại sẽ hưởng lợi từ việc các cơ quan chức năng tích cực ngăn chặn trình trạng bán hàng giả, kém chất lượng.

"Điều này dấy lên lo ngại về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, do đó thúc đẩy người tiêu dùng tìm tới các điểm bán hàng tin cậy thông qua kênh thương mại hiện đại", báo cáo của SSI Research nêu.

Số lượng chuỗi thuốc và siêu thị hiện đại. Ảnh: SSI

Công ty chứng khoán này còn cho rằng khoảng cách giá giữa hàng hóa tại kênh truyền thống và hàng hóa tại kênh hiện đại sẽ được thu hẹp nhờ Nghị định 70 có hiệu lực từ 1/6. Nghị định này quy định hộ kinh doanh bắt buộc phải trang bị thiết bị xuất hóa đơn. Nhiều cửa hàng nhỏ đã tạm ngừng hoạt động do chưa kịp thích nghi với các thủ tục pháp lý mới. Những hộ còn lại có thể sẽ phải tăng giá bán ra do gánh nặng thuế cao hơn.

Bên cạnh đó, các chính sách mới liên quan đến thương mại điện tử cũng góp phần tạo ra thay đổi trong môi trường kinh doanh. Từ ngày 1/4, các sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên nền tảng. Hai nền tảng thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam là Shopee và Tiktok Shop đã đồng loạt tăng phí cho người bán. Chẳng hạn, với sản phẩm điện máy, mức phí trên Shopee đã tăng từ 3% lên 7%.

SSI Research cho rằng các thay đổi này sẽ làm giảm lợi thế về giá của nhóm hàng hóa không kê khai thuế đầy đủ. Khi khoảng cách chi phí thu hẹp, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa chính thống sẽ giảm được áp lực cạnh tranh về giá, đặc biệt trong các nhóm hàng tiêu dùng phổ biến. "Các công ty được hưởng lợi nhờ những thay đổi trên bao gồm Thế giới Di động, FPT Retail, Digiworld và chuỗi Winmart của Masan Group", SSI nhận định.

Tuy nhiên, một số rủi ro vĩ mô có thể tác động xấu đến ngành bán lẻ. Theo chứng khoán KB (KBSV), nhóm này có thể gặp khó trong năm nửa cuối năm 2025, do nhu cầu tiêu dùng yếu và có thể thấp hơn hiện tại nếu các chính sách thuế quan của Mỹ gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Công ty chứng khoán này nhận định xu hướng chi tiêu có thể giảm do niềm tin người tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh tương lai nhiều bất định. Ngoài ra, sức mua bị tác động khi sản xuất công nghiệp chậm lại do nhu cầu xuất khẩu giảm, kéo theo thu nhập của người tiêu dùng giảm.

Trọng Hiếu