Cổ phiếu ngân hàng hút tiền trở lại

BID, TCB, VCB cùng các cổ phiếu ngân hàng khác vào nhóm đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên chứng khoán nối tiếp sắc xanh, tăng 14 điểm.

Chứng khoán giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Buổi sáng, chỉ số chung chủ yếu biến động nhẹ quanh vùng 1.820 điểm. Đến gần giờ nghỉ trưa, thị trường tích cực hơn hẳn, tiến sát mốc 1.830 điểm.

Đầu giờ chiều, chứng khoán có phần đi ngang, chủ yếu dao động quanh vùng này. Đến khi bước vào phiên ATC, chỉ số chung sụt thẳng đứng, về gần mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Tuy nhiên ngay sau xử lý xong các lệnh giá đóng cửa, thị trường cải thiện trở lại.

VN-Index đóng cửa trên 1.829 điểm, cao hơn hôm qua 14 điểm. Đây là phiên chứng khoán tích cực nhất gần 2 tuần qua.

Sàn HoSE có 213 cổ phiếu tăng giá, cao gần gấp đôi so với số lượng cổ phiếu giảm. Sau các phiên phân hóa mạnh, mức độ đồng thuận của thị trường đã cải thiện hơn. 10 mã tăng hết biên độ, chủ yếu có thanh khoản nhỏ giọt, trừ NVL và VCG.

Ngân hàng trở thành nhóm dẫn dắt cả về dòng tiền lẫn hiệu suất. Trong nhóm 10 cổ phiếu góp mức tăng nhiều nhất cho thị trường, 6 đại diện đến từ ngành này. Nổi bật nhất có BID khi góp hơn 3 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu của BIDV hôm nay tăng 3,9% lên 53.900 đồng một đơn vị, thanh khoản gần 733 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã TCB, VCB, MBB, CTG và VPB cũng đóng vai trò lớn cho nhịp tăng của chỉ số hôm nay.

Ở chiều ngược lại, thị trường ghi nhận một số mã trụ suy yếu. Trong đó, VHM của Vinhomes là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chứng khoán dù chỉ giảm 0,9%. GVR, FPT hay HPG cũng trở thành lực cản cho VN-Index.

Điểm tích cực trong phiên hôm nay nằm ở việc thanh khoản có diễn biến cùng chiều với điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ.

Tâm lý thị trường cũng được nâng đỡ phần nào khi khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 689 tỷ đồng, sau chuỗi ưu tiên xả hàng liên tiếp 3 phiên trước đó. Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân nhiều ở HPG (hơn 385 tỷ), MSN (gần 277 tỷ), BID (hơn 180 tỷ) và MBB (gần 123 tỷ). Song, họ vẫn bán ròng hơn 323 tỷ ở VIC và hơn trăm tỷ đồng ở ACB, MWG.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng điện tử tại trụ sở một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Kết thúc tháng đầu năm, VN-Index tích lũy hơn 44,5 điểm, tương đương gần 2,5%. Kết quả này đúng như dự đoán của nhiều công ty chứng khoán khi lịch sử chỉ ra tháng đầu năm thường ghi nhận hiệu suất cải thiện. Dòng tiền trên thị trường giao dịch cũng nhộn nhịp hơn giai đoạn cuối năm, dù vẫn có vài phiên ghi nhận thanh khoản sụt giảm đáng kể.

Chia sẻ với VnExpress, chuyên gia phân tích tài chính Huỳnh Hoàng Phương nhận xét về mặt thông tin và kỳ vọng, đầu năm ghi nhận nhiều yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Các câu chuyện liên quan đến định hướng kinh tế vĩ mô của Nhà nước, nghị quyết kinh tế nhà nước, không khí Đại hội Đảng, cùng với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2025 của doanh nghiệp ở mức tích cực, đã góp phần cải thiện triển vọng thị trường và kích hoạt dòng tiền đang đứng ngoài quay trở lại tìm kiếm cơ hội.

Xét trên góc độ kỹ thuật, thị trường chung và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã trải qua một giai đoạn tích lũy tương đối dài kéo sang đầu năm 2026. Mặt bằng giá ổn định hơn, biên độ dao động thu hẹp trong thời gian dài thường tạo điều kiện thuận lợi để dòng tiền mới và dòng tiền quay lại tham gia khi xuất hiện các câu chuyện đủ sức dẫn dắt.

"Sự sôi động trở lại của giao dịch đầu năm không đến từ một làn sóng dòng tiền hoàn toàn mới, mà chủ yếu là kết quả của dòng tiền chờ đợi được kích hoạt trở lại, kết hợp với nền tảng thanh khoản tốt hơn, kỳ vọng vĩ mô - doanh nghiệp cải thiện và trạng thái kỹ thuật thuận lợi của thị trường", ông Phương đánh giá.

Tất Đạt