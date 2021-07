Cổ phiếu MBB tăng 90% trong 6 tháng đầu năm

Giá cổ phiếu của Ngân hàng Quân Đội (mã MBB) tăng gần 90% từ 23.000 đồng (ngày 31/12/2020) lên 43.450 đồng (30/6/2021).

Như vậy, cổ phiếu MBB đã liên tục vượt đỉnh của chính mình. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, MBB đã tăng gần 4%. Đại diện của Ngân hàng Quân Đội (MB) nêu ra những lý do khiến cổ phiếu MBB tăng trưởng vượt bậc.

Tiềm năng phát triển của nhóm ngành ngân hàng

Trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp và nền kinh tế tăng trưởng cao như hiện nay, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng được nhận định sẽ hưởng lợi. Nhờ vào tăng trưởng tín dụng cao kết hợp chi phí huy động vốn thấp, NIM của các ngân hàng được dự báo sẽ cải thiện trong năm nay. Lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có sự tăng trưởng trong 2021.

Cổ phiếu MBB tăng gần 90% (tính từ giá đóng cửa ngày 31/12/2020 đến giá kết phiên ngày 30/6/2021)

Kết quả kinh doanh tăng trưởng

Năm nay, MB đặt mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất ở mức 13.200 tỷ đồng, tăng 20% so với 2020; tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng tăng khoảng 11% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp hơn 1,5%.

Trong quý một đầu năm, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 4.580 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 35% so với kế hoạch ngân hàng đã đặt ra trước đó. Trong đó, lợi nhuận của ngân hàng riêng lẻ cũng cao hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 4.100 tỷ đồng.

Các chỉ số về hiệu quả hoạt động đều tốt hơn so với cùng kỳ, trong đó, lợi nhuận trên tổng tài sản ROA đạt 2,71% (cùng kỳ đạt 1,59%). Lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 27,24% trong khi cùng kỳ chỉ đạt 16,09. Tỷ lệ nợ xấu giảm 33 điểm và tỷ lệ CASA tăng 3,8 điểm so với cùng kỳ năm 2020, lên 36,9%. Lượng khách hàng mở mới của MBB tăng mạnh nhờ có các chương trình khuyến khích khách hàng mở mới tài khoản hiệu quả.

Trong báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2021 công bố ngày 5/7, Công ty chứng khoán SSI đánh giá lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2021 của MB được kỳ vọng sẽ đạt 4.000 tỷ đồng đến 4.500 tỷ đồng, tăng +37% - 50% so với cùng kỳ do tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của ngân hàng mẹ tính đến hết tháng 5 đạt mức +10% và + 6% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, nợ xấu được kiểm soát (dưới 1% tại ngân hàng mẹ) và NIM tiếp tục tăng.

Biến động giá cổ phiếu MBB từ đầu năm đến hết ngày 30/6.

Chiến lược kinh doanh năm 2021

Năm 2021 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với MB trên lộ trình hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng chiến lược giai đoạn mới 2022 - 2026. Để tạo ra những bước tiến nhanh, tiến chắc trên hành trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của MB, trong năm nay, MB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số, số hoá toàn diện hoạt động ngân hàng từ kinh doanh, vận hành, quản trị rủi ro và nhân lực. Nhờ đó, năng suất lao động được đẩy mạnh và chi phí hoạt động được giảm đi so với các năm trước.

Hiện tại, hoạt động của MBB đang tập trung chủ yếu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (chiếm 59%). Tuy nhiên, trong năm nay, MB sẽ triển khai đầu tư và xây dựng trụ sở tại TP HCM để nâng cao hình ảnh và thương hiệu của ngân hàng tại đây. Ngân hàng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của công ty qua việc phát triển và khai thác tiềm năng tại khu vực phía Nam.

Ngày 13/7 tới, MB sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cố tức bằng cố phiếu tỷ lệ 35%. Với mức chia cổ tức bằng cổ phiếu này, MB sẽ nâng vốn điều lệ từ 27.987 tỷ lên hơn 38.600 tỷ đồng.

Hà Duyên