Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn

Áp lực bán tháo khiến cổ phiếu DGC giảm sàn phiên thứ hai, dư bán hơn 1.000 tỷ đồng, trong bối cảnh VN-Index mất mốc 1.680 điểm.

Lực bán mạnh khiến cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đóng cửa trong tình trạng trắng bên mua. Khối lượng dư bán tại giá sàn gần 14,4 triệu đơn vị, tương đương khoảng 4% vốn công ty. Lượng giao dịch trong phiên chỉ đạt 4 triệu cổ phiếu. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu DGC "nằm sàn". Vốn hóa của tập đoàn này khoảng 30.572 tỷ đồng, thấp hơn gần 31% so với đầu năm.

Ngoài DGC, cổ phiếu VJC của Vietjet cũng có phiên thứ hai giảm điểm, xuống 185.100 đồng một đơn vị. Mã này khiến VN-Index hạ 0,91 điểm.

Ở chiều ngược lại, VPL tăng 3,6% lên 87.900 đồng một cổ phiếu. Nhờ đó, mã này đóng góp nhiều nhất cho chỉ số chung, với 1,56 điểm. GEE, BID cũng góp khoảng 1 điểm mỗi cổ phiếu cho chỉ số.

Trước diễn biến trên, VN-Index dứt chuỗi tăng sau cú hích hôm qua khi giao dịch phần lớn thời gian trong sắc đỏ. Cuối ngày, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giảm 5,52 điểm, về 1.673 điểm.

Sàn HoSE có tổng cộng 206 mã giảm, gần gấp đôi số tăng, trong khi số cổ phiếu đi ngang là 54. Xét theo ngành, dịch vụ tiện ích là nhóm đi xuống mạnh nhất với 1,77%. Ngân hàng, bất động sản và thực phẩm đồ uống cũng bị bán mạnh.

Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp vẫn hút dòng tiền của các nhà đầu tư, tăng 1,25%, kế tiếp là công nghệ, viễn thông và bảo hiểm.

Thanh khoản trên cả ba sàn đạt gần 20.772 tỷ đồng, trong đó sàn HoSE chiếm 92%. Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp, gần 5 tỷ đồng. Họ đã chi hơn trăm tỷ đồng để gom HDB, FPT, nhưng lại bán ròng mã VIC gần 171 tỷ.

Trọng Hiếu