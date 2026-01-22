Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang nổi sóng

Mã chứng khoán DCG của Hóa chất Đức Giang tăng trần hai phiên liên tiếp, vào nhóm cổ phiếu hỗ trợ giúp VN-Index không giảm quá sâu hôm nay.

Chỉ sau gần một tiếng đầu giao dịch, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã tăng hết biên độ lên 73.800 đồng một đơn vị. Bảng điện liên tục trong tình trạng "trắng" bên bán khi các lệnh đưa ra nhanh chóng được khớp. Mã này giữ giá đến cuối phiên với thanh khoản gần 667 tỷ đồng, cao thứ 12 trên sàn HoSE.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp, DGC khoác sắc tím. Diễn biến này đảo chiều rõ rệt so với nhịp giảm mạnh và kéo dài của cổ phiếu Đức Giang từ cuối năm trước. Từ phiên 16/12, DGC nằm sàn liên tục ba phiên. Mã này chốt năm 2025 ở 68.500 đồng một đơn vị, sụt hơn 41% so với đầu năm.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến thị giá cổ phiếu Hóa chất Đức Giang trong phiên 22/1. Ảnh: Tất Đạt

Nhịp điều chỉnh mạnh của DGC trước đó được giải thích bằng lo ngại kịch bản tăng thuế xuất khẩu phốt pho và rủi ro mã này có thể bị loại khỏi rổ chỉ số VN30. Tuy nhiên trong kỳ đánh giá đầu năm được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố hôm qua, DGC vẫn được giữ lại trong rổ chỉ số VN30.

DGC là một trong 15 cổ phiếu tăng hết biên độ trên sàn HoSE hôm nay và xếp thứ 4 trong nhóm những mã góp mức tăng nhiều nhất cho thị trường. Ngoài ra, các đại diện khác như STB, GVR, MWG, BVH cũng góp phần giúp chứng khoán không giảm quá sâu. Nhiều trong số này là những cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Sau phần lớn thời gian giữ sắc xanh, VN-Index gặp áp lực bán mạnh ở phiên ATC khiến chỉ số chung lùi về dưới tham chiếu. Nhờ cú đảo chiều của VIC những phút cuối, thị trường đóng cửa chỉ giảm gần 3 điểm so với hôm qua, dừng lại ở gần 1.883 điểm.

Tuy nhiên, toàn sàn HoSE vẫn có 217 cổ phiếu tăng giá, nhiều gần gấp đôi số lượng 115 mã giảm. Điều này cho thấy mức độ đồng thuận trên thị trường không cao. Chỉ số chung chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các mã VCB, GAS, VHM, BID.

Ngoài bệ đỡ từ nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước, thị trường còn ghi nhận sức tăng tốt ở ngành bất động sản. CEO, DIG, CII và HDC đồng loạt tím trần. Các mã khác như DXG, KDH, KHG, TCH hay NLG đều tăng hơn 2-6%.

Trong phiên thị trường không đồng thuận, thanh khoản cũng đi lùi. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 33.600 tỷ đồng, giảm hơn 3.700 tỷ.

Tâm lý nhà đầu tư hôm nay còn chịu ảnh hưởng bởi việc khối ngoại bán ròng khoảng 1.455 tỷ đồng. Trong đó, VHM bị bán mạnh nhất hơn 451 tỷ, VCB theo sau gần 335 tỷ, ngoài ra còn có VIC, BID, CTG, DXG, BSR. Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng hơn trăm tỷ ở FPT.

Tất Đạt