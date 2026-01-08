Cổ phiếu 'họ' Vingroup khiến chứng khoán mất chuỗi tăng kỷ lục

VN-Index sáng nay nối dài chuỗi tăng lên mức kỷ lục gần 1.890 điểm, nhưng áp lực bán tháo 4 cổ phiếu "họ" Vingroup khiến chỉ số đảo chiều giảm trong những phút cuối.

Chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM được nhiều nhóm phân tích dự báo có thể sớm vượt mốc tâm lý 1.900 điểm nhờ sự hưng phấn của nhà đầu tư trong nước. Dòng tiền rót mạnh vào những cổ phiếu có yếu tố vốn Nhà nước giúp chỉ số giữ sắc xanh suốt phiên sáng và có thời điểm tăng hơn 26 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số đột ngột đảo chiều trong 30 phút cuối bởi áp lực xả hàng bắt nguồn từ nhóm Vingroup nhanh chóng lan rộng toàn thị trường. VN-Index đóng cửa tại 1.855 điểm, giảm 6 điểm so với tham chiếu và đứt chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp. Trong chuỗi tăng này, chỉ số đã có hai phiên xác lập kỷ lục mới về điểm số.

Bốn cổ phiếu liên quan đến Vingroup hôm nay khiến chỉ số mất khoảng 17 điểm. VIC đầu phiên tăng hơn 6% nhưng lúc đóng cửa giảm 1,3%. VHM và VRE cùng chạm sàn và không có bên mua. VPL cũng mất hơn 6,4%, xuống 94.100 đồng.

Các mã khác trong ngành bất động sản giảm sâu do áp lực xả hàng của nhà đầu tư trong nước. KDH mất 2,7%, còn LDG, HDG, HQC, PDR đều giảm trên 1,5%.

Ngân hàng đóng vai trò là trụ đỡ giúp thị trường tránh nhịp điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, diễn biến của nhóm này có sự phân hóa mạnh.

Những cổ phiếu ngân hàng có yếu tố Nhà nước đồng loạt tăng vọt, trong đó VCB chốt phiên tại mức trần 63.700 đồng và đóng góp cho chỉ số chung hơn 7 điểm. Ngược lại, cổ phiếu ngân hàng tư nhân như VAB, TCB, HDB, OCB và ACB đối mặt áp lực bán mạnh nên đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí tác động tích cực đến thị trường khi đồng loạt tăng điểm. BSR, GAS và POW có lúc tăng hết biên độ, nhưng đến cuối phiên thu hẹp còn 3-3,6%.

Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng biên độ tăng không lớn. TCX dẫn đầu khi tích lũy 3,7%, sau đó đến BSI, VND, ORS, SSI dao động 1,5-3,4%.

Tín hiệu tích cực nhất của phiên hôm nay là dòng tiền của nhà đầu tư trở lại mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 40.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7.000 tỷ đồng so với phiên trước, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 10 đến nay.

Sàn TP HCM có đến 9 mã ghi nhận thanh khoản nghìn tỷ. SHB dẫn đầu với gần 2.300 tỷ đồng, sau đó đến VHM và VCB lần lượt đạt 2.175 tỷ đồng và 1.700 tỷ đồng.

Nhà đẩu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng. Nhóm này giải ngân tổng cộng 5.240 tỷ đồng, trong khi bán ra xấp xỉ 4.700 tỷ đồng. Sau nhịp xả hàng quyết liệt trong những phiên trước, khối ngoại trở lại mua cổ phiếu Sacombank với khối lượng ròng gần 15 triệu đơn vị.

Phương Đông