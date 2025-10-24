Cổ phiếu hãng phân phối ôtô tăng 50% trong một tuần

Cổ phiếu của Savico tăng trần 6 phiên liên tiếp, đưa thị giá từ 20.000 đồng lên gần 30.000 đồng trong một tuần, bất chấp thị trường có nhiều phiên giảm sâu.

Đà hưng phấn của SVC được kích hoạt ngay sau khi Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) công bố báo cáo tài chính quý III với khoản lãi trước thuế gấp 11 lần cùng kỳ. Từ phiên 16/10 đến hôm qua, cổ phiếu này liên tục đóng cửa trong sắc tím và không có bên bán.

So với cách đây một tuần, SVC đã tăng 50%, lên 29.850 đồng. Đây là vùng giá cao nhất trong hơn hai năm qua, tính theo giá điều chỉnh sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu. Thanh khoản bình quân cải thiện nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa đến 1% tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết.

Trong văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM chiều 23/10, ông Nguyễn Hải Hà - Tổng giám đốc Savico - cho rằng kết quả kinh doanh tích cực "có thể là một trong những yếu tố được nhà đầu tư đánh giá, xem xét khi đầu tư". Ông nói quyết định của nhà đầu tư không nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty, đồng thời khẳng định không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý III, Savico thu hơn 8.220 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty ghi nhận nguồn thu tài chính đột biến từ thoái vốn dự án bất động sản, dẫn đến lợi nhuận trước thuế vọt lên 443 tỷ đồng, gấp 11,6 lần cùng kỳ.

Lũy kế chín tháng, Savico thu gần 20.570 tỷ đồng và lãi trước thuế 636 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 362% so với cùng kỳ. Công ty vượt xa mục tiêu lợi nhuận 259 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.

Savico là thành viên của Tasco Auto. Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính gồm phân phối và sửa chữa ôtô, xe máy; bất động sản và dịch vụ tài chính.

Phần lớn nguồn thu của công ty đến từ hệ thống hơn 106 showroom (tính đến đầu năm nay), phân phối nhiều thương hiệu nổi tiếng như Toyota, Ford, Honda, Volvo, Mitsubishi, Hyundai và gần đây là các thương hiệu Trung Quốc như Lynk&Co, Geely. Công ty cho biết theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, năm ngoái, họ dẫn đầu thị phần phân phối xe với 13,6%.

Phương Đông