Cổ phiếu Giầy Thượng Đình tăng gấp đôi trong một tuần

Cổ phiếu Giầy Thượng Đình tăng trần 7 phiên liên tiếp, từ 11.800 đồng lên 30.000 đồng, khi có thông tin UBND TP Hà Nội sắp thoái hết vốn tại đây.

Chuỗi tăng trần bắt đầu từ ngày 19/11, trùng thời điểm Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố UBND TP Hà Nội sẽ bán đấu giá toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này. Từ vùng giá 11.800 đồng, cổ phiếu bật lên 30.000 đồng trong phiên hôm nay, xác lập mức cao nhất 5 năm qua.

Cổ phiếu này tăng 154% so với trước khi thông tin thoái vốn được công bố. Riêng một tuần gần nhất, thị giá đã nhân đôi. Cổ phiếu tăng vọt bởi biên độ dao động giá trên sàn UPCoM lên đến 15% mỗi phiên.

Trong văn bản giải trình về chuỗi tăng trần liên tiếp, ông Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch HĐQT Giầy Thượng Đình cho biết đây là diễn biến khách quan theo quan hệ cung cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

"Hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu", ông Khiêm viết trong văn bản ký ngày 26/11.

Dù giá tăng vọt, khối lượng khớp lệnh luôn ở mức rất thấp. Mỗi phiên giao dịch chỉ 100-600 cổ phiếu được sang tay, riêng phiên giữa tuần này có thanh khoản lên 6.000 cổ phiếu.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội đấu giá toàn bộ 6,38 triệu cổ phần, tương đương 68,67% vốn của Giầy Thượng Đình. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12 với mức khởi điểm là 20.500 đồng mỗi cổ phần. Nếu thành công, UBND TP Hà Nội có thể thu ít nhất 131 tỷ đồng.

Giầy Thượng Đình được thành lập năm 1957, từng là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Thương hiệu này dần bị đánh bật khỏi những thành phố lớn bởi sự cạnh tranh từ các thương hiệu ngoại nhập.

Trong 10 năm gần đây, công ty chỉ lãi trong 3 năm. Những năm còn lại, họ lỗ từ vài trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng. Năm ngoái, công ty sản xuất hơn 811.000 đôi giày, thu gần 79 tỷ đồng và lỗ sau thuế xấp xỉ 13 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết đã tìm mọi biện pháp như kiếm đơn hàng gia công trong và ngoài nước, mở rộng kênh tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, do nhà xưởng cũ, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đủ điều kiện để thẩm duyệt nên không đáp ứng yêu cầu của khách hàng, từ đó đơn hàng giảm mạnh.

Công ty nhiều lần bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục bởi nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ sau thuế. Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả ngân hàng, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Năm nay, Giầy Thượng Đình đặt mục tiêu sản lượng 700.000-900.000 đôi. Công ty kỳ vọng doanh thu và thu nhập khác đạt 100 tỷ đồng, đồng thời có lãi 100 triệu đồng. Ban lãnh đạo lên kế hoạch đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và tăng doanh thu.

Phương Đông