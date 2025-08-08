Cổ phiếu F88 tăng kịch trần, thị giá cao nhất sàn chứng khoán

Hơn 8,26 triệu cổ phiếu F88 chào sàn UPCoM sáng nay và ngay khi mở cửa đã tăng kịch trần 40%, lên 888.800 đồng một cổ phiếu.

Sáng 8/8, Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88) đưa 8,26 triệu cổ phiếu lên sàn UPCoM với giá 634.900 đồng một đơn vị, gấp 3 lần giá trị sổ sách cuối 2024. Ngay khi mở cửa, cổ phiếu này tăng kịch trần 40%, đưa vốn hóa từ gần 5.250 tỷ đồng lên xấp xỉ 7.300 tỷ đồng. Với mức này, F88 vượt qua Bến xe Miền Tây (411.000 đồng/cổ phiếu) và VNG (396.400 đồng/cổ phiếu) để trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Trong lịch sử, từng có thời điểm cổ phiếu VNZ giao dịch trên 1 triệu đồng một cổ phiếu, nhưng hiện dừng ở 396.400 đồng.

Lãnh đạo F88 đánh cồng khikhi F88 chính thức niêm yết trên sàn CPCoM sáng nay 8/8: Ảnh: Huyền Trang

F88 dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) với tỷ lệ 1.200% (tức 1 cổ phiếu hiện hữu nhận được 12 cổ phiếu thưởng). Khi đó, giá điều chỉnh về khoảng 68.000 đồng một cổ phiếu, nhưng vốn điều lệ tăng lên hơn 1.100 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn cho rằng mức giá này sẽ dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư.

Năm 2024, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 351 tỷ đồng, đảo chiều từ khoản lỗ 545 tỷ đồng của năm trước. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận 538,6 tỷ đồng, tăng 53%, còn doanh thu tăng 33%.

6 tháng đầu năm, công ty này đạt 1.745 tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, cho vay chiếm 1.521 tỷ đồng, bảo hiểm đạt hơn 199 tỷ và nguồn khác 6 tỷ. Tổng giá trị giải ngân đạt 7.146 tỷ đồng, tăng 36%, tỷ lệ xóa sổ ròng duy trì ở 2,35%. Lợi nhuận trước thuế của công ty hơn 321 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Thi Hà