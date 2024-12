Cổ phiếu Đất Xanh nằm sàn khi phát hành cổ phiếu trả nợ

Mã DXG của Tập đoàn Đất Xanh giảm hết biên độ, trắng bên mua trong khi dư bán giá sàn gần 15 triệu cổ phiếu.

DXG mở cửa giảm ngay dưới tham chiếu. Giá thị trường rơi về mức kịch biên độ 16.450 đồng sau khoảng 30 phút nhưng nhanh chóng được kéo lên trở lại. Cổ phiếu này tiếp tục kiểm tra giá sàn vào khoảng 10h10 trước khi cải thiện nhẹ. DXG phủ màu xanh lơ liên tục từ khoảng 10h45 cho đến hết buổi sáng.

Thanh khoản mã này đạt gần 844 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường chứng khoán. Tính theo khối lượng, DXG được sang tay gần 50,8 triệu đơn vị, gấp hơn 4 lần mức trung bình một năm qua. Khoảng 59% khớp lệnh đến từ bên bán chủ động.

Mã này gần như trắng bên mua trong 45 phút cuối buổi sáng. Đến giờ nghỉ trưa, DXG dư bán hơn 14,6 triệu cổ phiếu ở giá sàn.

Một mã chứng khoán cùng họ là DXS của Đất Xanh Services cũng chịu áp lực tương tự. Cổ phiếu này ghi nhận gần 5,9 triệu đơn vị được sang tay và chốt phiên sáng ở mức giá sàn 7.200 đồng.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến giá cổ phiếu DXG sáng 24/12. Ảnh: Tất Đạt

Diễn biến trên xuất hiện sau thông tin Tập đoàn Đất Xanh được phép chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu ra công chúng. Doanh nghiệp này sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng một đơn vị, thấp hơn khoảng 30% so với thị giá hiện tại. Tỷ lệ thực hiện là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công, họ sẽ huy động được hơn 1.800 tỷ đồng, gần 87% sẽ dành cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An - công ty con mà DXG sở hữu 99,99% vốn. Hà An là mắt xích then chốt trong mảng kinh doanh địa ốc của Đất Xanh khi đang nắm dự án Gem Sky World (Đồng Nai) và Opal Boulevard cùng Opal Skyline (Bình Dương). Phần còn lại sẽ dùng thanh toán nợ trái phiếu và các khoản vay khác của DXG.

Trong phiên họp cổ đông hồi tháng 8, Hà An đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành 155,9 triệu cổ phiếu để huy động 1.559 tỷ đồng. Đối tượng mua là Tập đoàn Đất Xanh, khi các cổ đông hiện hữu khác từ bỏ quyền mua. Số tiền trên được chia cho hai công ty con là Công ty cổ phần Hội An Invest để thanh toán một phần nợ trái phiếu và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng để trả các khoản vay tín dụng.

Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trả nợ của Đất Xanh đưa ra sau một quý kinh doanh không thuận lợi. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III cho thấy doanh thu thuần đạt khoảng 1.013 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 73 tỷ đồng. Trong khi doanh thu giảm 17%, lợi nhuận lại sụt đi 34% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do tốc độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng chậm hơn, doanh thu bán căn hộ và đất nền chỉ đạt 597 tỷ, giảm hơn 40%.

Dù thế, Đất Xanh vẫn hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu sau 9 tháng. Họ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm khi lũy kế đã có hơn 244 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9, nợ vay tài chính ghi nhận hơn 5.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chủ yếu là vay ngân hàng và huy động vốn qua trái phiếu.

