Cổ phiếu Đức Giang mất 25% từ khi lãnh đạo bị bắt

Cổ phiếu DGC rơi thẳng đứng bởi áp lực bán tháo ồ ạt sau thông tin cha con Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền bị bắt, xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Cổ phiếu của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất một năm trở lại đây khi giảm liên tục 6 phiên, trong đó có 4 phiên chạm sàn. Cổ phiếu này đóng cửa phiên cuối tuần tại 55.500 đồng, mất khoảng 25% từ khi cha con ông Đào Hữu Huyền bị bắt, đồng thời vượt xa mức điều chỉnh 3% của VN-Index trong tuần.

DGC đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt, dẫn đến mỗi phiên chạm sàn đều có khối lượng dư bán từ vài triệu đến hơn chục triệu cổ phiếu. Không riêng nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng với hơn 380 tỷ đồng. Trong phiên cuối tuần, một số lệnh mua chủ động đã hấp thụ gần hết lượng bán giá sàn. Thanh khoản theo đó tăng vọt lên gần 2.000 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh tác động từ thông tin nhân sự thượng tầng, DGC còn chịu ảnh hưởng bởi hoạt động siết chặt cho vay ký quỹ từ nhiều công ty chứng khoán. Ngay sau khi doanh nghiệp công bố thông tin bất thường, Chứng khoán Phú Hưng và Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cùng loại cổ phiếu khỏi danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Điều này góp phần tăng áp lực bán trong ngắn hạn, nhất là đối với nhà đầu tư đang sử dụng đòn bẩy tài chính.

Hồi giữa tuần, Bộ Công an thông báo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tạm giam ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT) để điều tra 3 tội danh. Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT và là con trai ông Huyền, cũng bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Một số thành viên trong HĐQT và ban điều hành cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang hiện còn 2 thành viên HĐQT là ông Lưu Bách Đạt (kiêm Tổng giám đốc) và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Số lượng này ít hơn mức tối thiểu (3 người) theo quy định của pháp luật. Công ty mới thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 5 để bầu bổ sung thành viên. Công ty cũng vừa bổ nhiệm một nhân sự làm Kế toán trưởng thay cho người tiền nhiệm đã bị bắt.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thành lập năm 1963, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Họ đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM và là cổ phiếu thành phần của rổ vốn hóa lớn (VN30).

Doanh thu lên đỉnh điểm gần 15.000 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 6.000 tỷ đồng vào năm 2022. Theo số liệu chưa kiểm toán, năm ngoái, công ty thu 11.260 tỷ đồng và lãi khoảng 3.188 tỷ đồng.

Phương Đông