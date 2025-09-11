Cổ phiếu DRH Holdings có thể bị hủy niêm yết

HoSE vừa lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu DRH Holdings do đã lỗ liên tiếp hai năm rưỡi qua, với mức lũy kế đến nay vượt 131 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo tới Công ty cổ phần DRH Holdings (DRH) về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu. Lý do là lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến tháng 6/2025 ghi nhận âm hơn 131 tỷ đồng.

DRH Holdings lỗ liên tiếp suốt hai năm rưỡi qua. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế âm hơn 103,8 tỷ đồng và năm 2024 lỗ gần 203,4 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay, công ty vẫn lỗ gần 50,4 tỷ đồng.

Theo quy định, doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế âm 3 năm liên tiếp sẽ không đủ điều kiện niêm yết chứng khoán. Do đó nếu đến hết năm nay, doanh nghiệp này vẫn lỗ sẽ phải rời sàn HoSE.

Hiện tại, mã DRH đang bị cảnh báo và đưa vào diện kiểm soát vì khoản lợi nhuận lũy kế âm và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024 đều xuất hiện ý kiến ngoại trừ. Đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty trong thời gian tới.

Cụ thể, họ cho biết không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành hai lô trái phiếu đang có dư nợ khoảng 568 tỷ đồng. Cả hai lô này đều đã quá hạn trả nợ gốc. Ngoài ra, họ còn chậm trả lãi chậm khoảng 195,5 tỷ đồng.

Song song đó, phía kiểm toán cũng không thu thập được các bằng chứng thích hợp về tính hợp lý của các khoản cho vay, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư cũng như không đánh giá được khả năng thu hồi. Công ty kiểm toán cũng nhấn mạnh về khoản lỗ ròng nửa đầu năm và khoản nợ thuế quá hạn.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và HoSE, ban lãnh đạo DRH Holdings cho biết đang tiếp tục triển khai và xây dựng kế hoạch kinh doanh để đảm bảo dòng tiền thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với trái chủ cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Công ty tiếp tục duy trì hoạt động thi công xây dựng dự án chung cư cao tầng Aurora (Võ Văn Kiệt, TP HCM), đẩy mạnh thi công xây dựng từ tháng 4 để đảm bảo tiến độ dự án, duy trì thu tiền khách hàng theo tiến độ và bàn giao dự án vào quý IV năm nay.

Hiện tại, các gói trái phiếu của họ đều đã quá hạn thanh toán và được trái chủ thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm. Theo đó, công ty dự kiến các tài sản đảm bảo là cổ phiếu KSB của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và quyền sử dụng đất tại phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục xử lý tài sản, thu hồi nguồn tiền để thanh toán nghĩa vụ trái phiếu chậm nhất đến cuối tháng 11 năm nay.

Song song đó, DRH cũng đang thực hiện chuyển nhượng một dự án thuộc sở hữu của họ, dự kiến thu về nguồn tiền để thanh toán gốc và lãi cho trái chủ trong quý cuối năm. Công ty cũng hứa thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn trong quý IV.

Dự án D-Vela Residences trên đường Huỳnh Tấn Phát, TP HCM. Ảnh: DRH

DRH Holdings, tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước, được thành lập năm 2006. Hoạt động kinh doanh chủ lực là bất động sản và đầu tư tài chính. Họ là chủ đầu tư của hai dự án căn hộ chung cư D-Vela Residences và Aurora Residences, cùng hai dự án nhà phố Central Garden và Symbio Garden, tất cả đều nằm ở TP HCM.

Với khoản đầu tư vào KSB, họ cũng mở rộng sang lĩnh vực vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, DRH cũng cùng phát triển khu công nghiệp KSIP Bắc Tân Uyên.

Tất Đạt