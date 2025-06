Cổ phiếu đại gia xăng dầu miền Tây có thể bị hủy niêm yết

HoSE xem xét hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu PSH của Dầu khí Nam Sông Hậu vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Ngày 12/6, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cho biết chưa nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên và cả năm 2024 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), dù quá hạn đã lâu. Sở này cho hay sẽ xem xét hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu PSH của NSH Petro, do doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Trước đó, hồi tháng 3, cổ phiếu PSH bị HoSE đưa vào diện đình chỉnh giao dịch (dừng mua và bán trên thị trường) do doanh nghiệp chậm nộp 6 tháng báo cáo tài chính bán niên 2024 soát xét, báo cáo tài chính kiểm toán 2024 quá 30 ngày so với thời hạn; tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ với báo cáo tài chính năm 2023. Từ khi bị đình chỉ giao dịch, thị giá của PSH dừng ở 1.770 đồng một cổ phiếu, sau nhiều phiên nằm sàn.

Trong văn bản giải trình hồi tháng 5, Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Văn Huy nói đã ký hợp đồng với Công ty kiểm toán và Tư vấn UHY nhưng đến nay, đơn vị kiểm toán này vẫn chưa phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của NSH Petro. Do đó, Dầu khí Nam Sông Hậu đã thanh lý hợp đồng với UHY và tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác để thực hiện báo cáo.

Một cửa hàng xăng dầu thuộc NSH Petro. Ảnh: PSH

NSH Petro hoạt động chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng. Công ty là một trong những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, với khoảng 70 cửa hàng và 550 đại lý ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giữa tháng 12/2023, doanh nghiệp này từng bị cơ quan thuế tỉnh Hậu Giang cưỡng chế hành chính bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trong một năm, với lý do nợ thuế 1.185 tỷ đồng. Giải thích lý do chậm trễ nộp thuế thời điểm đó, Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết từ cuối năm 2022, do ảnh hưởng kinh tế và biến động thị trường xăng dầu, công ty gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Họ lỗ sau thuế 200 tỷ đồng năm 2022, trong khi đều lãi 5 năm trước đó. Doanh nghiệp đã giải trình với cơ quan thuế Hậu Giang và có phương án khắc phục thanh toán nợ thuế trong năm 2024, theo NSH Petro.

Nhưng đến giữa tháng 12/2024, công ty vẫn còn nợ thuế hơn 1.201 tỷ đồng tại Hậu Giang và Cần Thơ. Do đó, PSH tiếp tục bị cưỡng chế hành chính bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trong một năm.

Về việc này, trong văn bản giải trình HoSE hồi tháng 5, ban lãnh đạo cho biết đã hoàn tất các thủ tục cho khoản vay với tổ chức tài chính Acuity Funding và đang yêu cầu xem xét hồ sơ để sớm giải ngân. Ngoài ra vào giữa tháng 2, BIDV đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang hỗ trợ và tạo điều kiện để Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp cận nguồn vốn từ bên thứ ba. Việc này nhằm giúp họ tái cấu trúc tài chính, tiếp tục duy trì và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ban lãnh đạo NSH Petro cho biết sau khi khắc phục những vấn đề tồn đọng, cơ quan thuế gỡ cưỡng chế hóa đơn, công ty sẽ tiếp tục kinh doanh và xuất hóa đơn bán hàng đầy đủ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2024 chưa kiểm toán, NSH Petro ghi nhận hơn 678 tỷ đồng doanh thu cho cả năm, giảm khoảng 89% so với năm 2023. Công ty lỗ sau thuế gần 790 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi hơn 47 tỷ. Đây cũng là khoản thâm hụt lợi nhuận lớn nhất từ khi doanh nghiệp. này công bố thông tin từ năm 2017.

Tất Đạt