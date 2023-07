Cổ phiếu Coteccons giảm sàn

Trong khi nhóm địa ốc nối dài sắc xanh, Coteccons và Xây dựng Hòa Bình - hai mã thuộc liên danh đấu thầu gói 35.000 tỷ ở sân bay Long Thành - cùng giảm mạnh.

Chứng khoán mở phiên đầu tuần này trong sắc xanh, với xu hướng chung của chỉ số vẫn là giằng co trong biên độ hẹp. Dòng tiền có sự phân hóa cao, hướng với nhóm bất động sản, xây dựng, trong khi phần còn lại giảm nhẹ hoặc đi ngang.

Tuy nhiên, ngay trong nhóm này, sắc xanh cũng không phải là gam màu chính. Cổ phiếu của Coteccons bị lực bán ép về giá sàn, trong khi HBC cũng mất hơn 3%. Tình cảnh trái ngược với những cổ phiếu khác trong nhóm xây dựng như PHC, HAN tăng kịch trần, VCG, C4G vượt xa tham chiếu.

Coteccons và Hòa Bình cùng nằm trong Liên danh Hoa Lư. Đây là một trong ba liên danh nộp hồ sơ đấu thầu gói xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) thuộc sân bay Long Thành. Trong khi đó, VCG, HAN, PHC nằm trong liên danh Vietur, liên doanh thứ hai dự thầu.

Nói với VnExpress chiều 24/7, đại diện Coteccons - dẫn đầu Liên danh Hoa Lư, cho biết gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10) thuộc sân bay Long Thành vẫn đang trong giai đoạn chấm, lựa chọn nhà thầu, chưa có kết quả.

Theo các bên liên quan, dự án nhà gà sân bay Long Thành hiện là cuộc cạnh tranh chính giữa Liên danh Hoa Lư và Liên danh Vietur. Liên danh Hoa Lư do Coteccons đứng đầu, gồm 8 nhà thầu như Hòa Bình, Central, An Phong, Delta, Unicons, Thành An và Power Line Engineering (PLE - Thái Lan). Trong khi đó, Liên danh Vietur do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng Ic Istas (Ic Istas) của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, có sự tham gia của các nhà thầu nằm trong hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập như Ricons, Newtecons, Sol E&C.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nói công tác chọn nhà thầu sẽ hoàn tất trong tháng 7. Sau đó, dự án nhà ga sân bay Long Thành được khởi công trong tháng 8.

Ngoài xây dựng, bất động sản cũng là nhóm hút dòng tiền. Trong VN30, NVL trở thành tâm điểm chú ý khi chốt phiên tăng hết biên độ, với thanh khoản gần 96 triệu cổ phiếu được sang tay, PDR cũng có thêm gần 3%. Ở nhóm vốn hóa trung bình, QCG, HQC, SCR, ITA, DIG, NBB cùng giữ sắc xanh.

Một số mã ngân hàng, bán lẻ cũng giao dịch tích cực, như MWG, MSN, VPB, VIB, CTG, MBB.

Ngược lại, nhóm hàng không, thép hay bảo hiểm chốt phiên trong sắc đỏ. Trong VN30, VJC là mã giảm mạnh nhất với biên độ 1,2%, TPB, HPG, BVH cũng lùi về dưới tham chiếu khi đóng cửa.

VN-Index chốt phiên 24/7 tăng gần 5 điểm, vượt 1.190 điểm. Ảnh: VNDirect

Chốt phiên, VN-Index tăng gần 5 điểm (0,41%) lên 1.190,72 điểm. VN30-Index tăng hơn 6 điểm (0,55%), dừng ở ngưỡng 1.193,14 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng chốt phiên trong sắc xanh.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 20.000 tỷ đồng, với hơn 1 tỷ cổ phiếu được sang tay. Nhóm VN30 giao dịch hơn 7.200 tỷ đồng. Khối ngoại hôm nay bán ròng với quy mô hơn 300 tỷ đồng.

Minh Sơn - Tất Đạt