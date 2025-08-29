Cổ phiếu chứng khoán giữ sắc xanh cho VN-Index

VND, ORS tăng trần cùng hàng loạt cổ phiếu ngành chứng khoán mạnh lên trở thành bệ đỡ giúp VN-Index giữ được sắc xanh, dù chỉ tăng hơn 1 điểm.

Chứng khoán lặp lại tình trạng mở cửa tích cực rồi lập tức rung lắc chỉ trong tiếng đầu giao dịch. Trong phiên ATO, chỉ số sàn HoSE một lần nữa kiểm tra mốc 1.690 điểm nhưng không thành công. Áp lực bán dâng cao ngay sau đó dần nhuộm đỏ thị trường nhưng mức giảm không quá sâu. Thay vì đi ngang dưới tham chiếu như hôm qua, VN-Index phục hồi nhanh và tiếp tục kiểm tra mốc 1.690 điểm nhưng bất thành trước giờ nghỉ trưa.

Đầu giờ chiều, chỉ số chung tăng khoảng 14 điểm. Tuy nhiên, mức này giữ không lâu khi áp lực bán luôn trực chờ xuất hiện. Giảm nhẹ về dưới tham chiếu trong phiên ATC nhưng thị trường vẫn kịp phục hồi. VN-Index đóng cửa trên 1.682 điểm, tăng chỉ hơn 1 điểm.

Thị trường tiếp tục cho thấy mức độ đồng thuận thấp. Số lượng cổ phiếu tăng khoảng 172 mã, không chênh lệch nhiều so với 149 mã giảm. Tuy nhiên, hôm nay sàn HoSE ghi nhận 14 cổ phiếu tăng kịch trần, trong đó vẫn có một số đại diện đạt thanh khoản cao.

Ở chiều tăng giá, thị trường chủ yếu được hỗ trợ bởi VPB. Trong khi đó, nhóm gây tác động xấu cho chỉ số chung lại dàn trải ra VIC, FPT và VCB.

Nếu xét theo ngành, chứng khoán là nhóm nổi bật nhất hôm nay. VND và ORS tăng hết biên độ, riêng cổ phiếu VNDirect ghi nhận thanh khoản trên 1.990 tỷ đồng - lớn thứ 6 toàn thị trường. Song song đó, sắc tím còn xuất hiện ở các mã vừa và nhỏ khác như AGR, DSE, PSI, TCI, TVB và WSS.

Ngoài ra, ngành này cũng ghi nhận các cổ phiếu SHS, VCI, HCM, MSN, CTS, VDS... tăng khá tốt.

Sau phiên thanh khoản xuống thấp trước đó, dòng tiền đã tăng trưởng trở lại hôm nay. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 45.000 tỷ đồng, cao hơn phiên trước khoảng 10.500 tỷ.

Tâm lý thị trường hôm nay tiếp tục bị đè nặng khi khối ngoại bán ròng khoảng 3.617 tỷ đồng, phiên thứ ba liên tiếp. MBB, HPG, FPT, SSI, VIX và VPB đều bị xả ròng trên 300 tỷ đến vượt 400 tỷ đồng. Ngoài ra, họ cũng bán khá mạnh ở VHM, STB, SHB và DXG. Ở chiều ngược lại, GMD tiếp tục là cổ phiếu duy nhất được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên trăm tỷ.

Nhà đầu tư đang theo dõi thị trường tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Như vậy, chứng khoán tuần này ghi nhận sắc xanh nối dài liên tục ở bốn phiên cuối, trong khi đầu tuần chịu điều chỉnh khá mạnh. VN-Index tiếp tục tăng ở tuần thứ 4 liên tiếp với gần 37 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức khá cao, dù một số phiên bắt đầu chứng kiến dòng tiền đứng ngoài thị trường. Động lực tăng giá tuần này có sự luân phiên giữa các ngành, thay vì tập trung ở một số nhóm cố định.

Nhìn chung trong tháng 8, VN-Index tăng gần 180 điểm, tương đương khoảng 12%. Thị trường sẽ bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh và mở cửa trở lại ngày 3/9.

Tất Đạt